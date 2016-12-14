14 Aralık 2016 Çarşamba İstanbulda okullar tatil mi? -ÖĞREN

Kar yağışı İstanbul’u etkisi altına aldı. İstanbul’da kar yağışı başlanmasıyla birlikte Okulların yarın tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Derin Dondurucu soğuklarla birlikte İstanbul’da okulların tatil olup olmayacağı hakkında yetkili kişilerce herhangi bir yorumlama yapıldı mı? Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bu sorunun cevabı daha yetkililerce gelmedi.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk hava Batı’yı etkisi altına alıyor. İstanbul da dahil elde etmek üzere bir fazla ilde kar yağışı bekleniyor. Okullar tatil mi sorusuna cevap herhangi bir kurumdan gelmiş değil. İstanbul Valisi Şahin konu ile ilgili tanımlama yaptığı anda haberimizden öğrenebilirsiniz. Kar yağışının etkisine tarafından 14 Aralık 2016 tatil konusu belli olacak.

Öğrencilerden Vali Şahin’e Twitter’dan kar tatili baskısı

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar özellikle trafikte olumsuzluklara neden olurken, öğrenciler sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan İstanbul Valisi Vasip Şahin’e okulların tatil edilmesi için zorlama yaptı.

Twitter üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin’e seslenen öğrenciler, okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu. Attıkları ilginç mesajlarla tatil isteyen öğrencilerin mesajları güldürdü.

Twitter’da okulların tatil olması için paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

“Diyelim oysa yarın tatil olmadı, yolda yürürken birisi kayıp düştü. Ne olacak o zaman? Herkes için en iyisi yarın tatil olması”, “#vasipsahin diye yazılır tatil diye okunur”,” #vasipsahin diye yazılır ‘yoğun kar sebebiyle 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilmiştir’ diye okunur”, “#vasipsahin hemen şimdi dışında gezen bir grup penguen gördüm yani bence tatil olmalı.”

İSTANBUL KAR YAĞIŞI ALTINDA

Beklenen kar yağışı Beylikdüzü’nde tipi biçiminde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, zamanla kar yağışının görüleceğini duyurmuştu. Meteoroloji’den gelen uyarıların arkasında İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterdi. Beylikdüzü’nde kar yağışı tipi biçiminde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde hızlanması bekleniyor.

TAKSİM’DE KAR YAĞIŞI

Beklenen kar yağışı Taksim’de tipi şeklinde etkisini gösterdi.

İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren şehir halkı genelinde etkili oldu. Yetkililerin 3 gündür kesintisiz uyarılar yapmasının ardındaki kar yağışı İstanbul’a geldi. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kuvvetli rüzgarlarla birlikte vatandaşlara şiddet anlar yaşattı.

İL İL YURTTA HAVA DURUMU

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

İstanbul kar mücadelesine hazırlanmış

İstanbul’da kar yağışının başlamasıyla belediyenin önlemleri de hız kazandı. Yol kenarında hazır bekletilen karla mücadele araçları, trafikte yaşanabilecek negatif bir duruma anında müdahale edecek.

İstanbul’da kar yağışının başlamasıyla karla mücadele önlemleri de tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlık ekipler, karla mücadele için gereken hazırlıkları yaparak yollardaki yerini aldı.

İBB görevlisi Yaşar Yılmaz Güney, “Hazırlıklarımızı yaptık, güzergahlarımızda hazır bekliyoruz. Tuzlarımız hazır. Don ihtimaline karşı yolların temizliğini ve buzlamasını yapacağız. İnsanların güvenli şekilde yolculuk etmesini sağlayacağız” dedi.