NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’in Göreme beldesinde “14. Kapadokya Geleneksel Yemek Festivali” düzenlendi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu ve Kapadokya Aşçılar Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen bölgenin yöresel tatların yer aldığı festivalde, katılımcılar jüri üyelerinden tam puan alabilmek için sunumlarda bulundu.

Çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde düzenlenen festivalde, yarışmacılar ürünlerini jüri üyelerinin beğenisine sundu. Federasyona üye aşçılar farklı şekiller verdikleri bal kabağı ve karpuzları sergiledi.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, bölgede unutulmaya yüz tutan lezzetlerin kayıt altına alınması amacıyla festivalin düzenlendiğini belirterek, “Annelerimizin, ninelerimizin yaptığı unutulan lezzetleri gün yüzüne çıkarıp gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu festivali düzenliyoruz. Bunları sadece bölgemize, ülkemize değil tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz de yemeklerin tanıtılmasının ülke ekonomisine katkı sağladığını vurgulayarak, federasyonlarının yurt içi ve yurt dışında Türk mutfağını tanıtmak amacıyla festival ve yarışma düzenlediklerini söyledi.

Ülkenin zenginliklerini sergilemek istediklerini dile getiren Açıkgöz, “Bunun ülkemize katkısı çok önemli. İnsanlar burada yedikleri yemekleri kendi ülkelerinde de yemek isteyecek.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 39. TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında Nevşehir’de bulunan Moldovalı çocuklar gösteri sundu.

Jürinin değerlendirmesi sonrasında festivalde dereceye giren aşçılara ödül verildi. Farklı kategorilerdeki birincilere buzdolabı, ikincilere bulaşık makinesi, üçüncülere ise elektrikli semaver hediye edildi.