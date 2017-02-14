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14 Şubat Sevgililer Günü

14 Şubat 2017 Salı, 17:15

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 16 çiftin nikahını, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Belediye Başkanı Mehmet Saygılı kıydı.

Belediye Nikah Salonu’nda düzenlenen törene katılan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, bu güzel günde evlenecek çiftlerin yanlarında olduklarını söyledi.

14 Şubat gibi bir günde yaşamlarını birleştiren kişilere mutluluklar dileyen Saygılı, bir ömür boyu çiftlerin mutlu, huzurlu bir yaşam geçirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Saygılı, çiftlere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

"14 Şubat Sevgililer Günü" Belediye Başkanı Mehmet Saygılı nikah

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