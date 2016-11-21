14 yaşında evlenen 1 çocuk annesinin tek umudu yeni yasa

Antalya’da minik yaşta evlendiği için eşinin 4.5 takvim askıya alınmış hapis cezası yer alan Aleyna Sanlı, TBMM Genel Kurulunda, Cinayet Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) değişim yapan kanun tasarısı görüşmelerinde, AK Parti’nin, cinsel istismar suçlarına ilişkin verdiği önergenin biran önce kabul edilmesini istedi.

Kepez ilçesinde yaşayan ev hanımı Aleyna Sanlı, 2013 yılında devlete ait kayıtlara göre 14 yaşındayken 16 yaşındaki Osman Sanlı ile severek yuva kurduğunu söyledi. Eşi Osman Sanlı ile 14 yaşındayken bir spor salonunda tanıştığını aktaran 18 yaşındaki Aleyna Sanlı, güzel bir birlikteliklerinin arkasından çocukları olduğunu söyledi.

“Onaylanırsa eşim 4.5 sene cezaevinde yatacak”

2013 yılının şubat ayında çocuğu olan ve benzer yılın nisan ayında 14 yaşındayken, 16 yaşındaki eşiyle evlendiğini kaydeden Sanlı, “Şuan fazla mutluyuz, birbirimizi fazla seviyoruz. 3.5 yaşındaki oğlum Talha ile birlikte mutlu şekilde yaşıyoruz. Yuvamızın yıkılmasını istemiyoruz. Eşimin yaşı da küçük olması sebebiyle mahkemelik olduk ve eşim 2 ay ceza evinde yattı ve şartlı terhis edildi. 4.5 yıllık kesilen cezayı da temyiz ettik. Halen sonucunu bekliyoruz. Ne süre geleceğini ve ne olacağını bilmiyorum. Eğer onaylanırsa eşim 4.5 sene cezaevinde yatacak” dedi.

“Yuvalar yıkılmasın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Şimşek’a kendilerine sahip çıktığı için teşekkür eden Sanlı, “Böyle hoş bir kanun çıkaracakları için mutluyuz. Ama bir takım kötü yorumlar oluyor. Bu tecavüz yok, biz eşimle birbirimizi severek evlendik. Çok da mutluyuz. Bu yasanın onaylanmasını bekliyoruz. Fark yapsınlar, bu tecavüz yok. Bu resmi olarak yuva yıkmak, 3 bin ailenin yuvası yıkılmasın. Çocuklar babasız kalmasın. Ufak yaşta sevip, evlendi diye bir insanı cezaevine gönderemezsiniz. Eşim cezaevine girerse, çocuğuma 4.5 yıl ne söyleyeceğim. Bu olmamalı. Çocuklarımızın yetim kalmasını istemiyoruz” diye konuştu.

“Yasa umarım onaylanır”

Eşinin ne zaman cezaevine gireceğini bilmediğini kaydeden Sanlı, “Ne zaman cezaevine gideceğini bilmiyorum. Eşimin hazırda 4.5 sene cezası var. Bugün ya da yarın başımıza bu iş gelecek. Benim çocuğum yetim alacak. Yuva yıkan yok yuva yapan elde etmek istiyoruz. Yasayı destekliyoruz. Bu yasayı çıkaranlara minnettarız. Umarım onaylanır” ifadelerini kaydetti.

“Oğlum cezaevine girmesin”

48 yaşındaki kayınvalide Zahide Sanlı, oğlu ve gelininin küçük yaşta birbirini severek evlendiğini ve fazla mutlu olduklarını söyledi.

İki gencin küçük yaşta düğünle evlendiklerini ve çocukları deha olduğunu andıran Sanlı, “Bu güzel ailenin yuvalarının yıkılmasını istemiyorum. Cezaevine oğlum girse mutlu mu olacaklar. Bir ailenin yuvası yıkılır. Oğlum cezaevine girmesin. Cumhurbaşkanımızdan bunu istiyorum. Çocuklarımın yuvası yıkılmasın” dedi.

İsa Akar-Harun Erdoğdu