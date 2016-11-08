14 yaşında ilk kitabını çıkardı

Esenler’de 14 yaşındaki Büşra Karayıl annesinin okuma yazma bilmemesine hırslanarak ilk kitabını çıkardı. 2 çocuk sahibi Şükran Karayıl, kendisi okuma yazma bilmemesine karşın 14 yaşındaki kızı Büşra Karayıl’ın yazdığı ‘Esma’nın Günlüğü’ kitabıyla kibir duyuyor.

Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Konuşmacı Lisesi’nde 1’inci derslik olarak öğrenim hayatına devam eden 14 yaşındaki Büşra Karayıl, arkadaşlarına kitap çıkaracağını birincil söylediğinde kendisine güldüklerini, fakat ortaokuldaki bir öğretmeninin verdiği moral ve ailesinden aldığı destekle ‘Esma’nın Günlüğü’ adlı birincil kitabını çıkardığını söylüyor. Darı’da darbe taraftarlarınca şehit edilen Esma Biltacı’nın hayatından yola çıkarak kitabını yazan lise öğrencisi genç yazar Büşra, düzenlediği imza gününde ise kitabını imzalayarak bedava olarak dağıttı. Büşra Karayıl, söylev yaparken anne Şükran Karayıl duygu dolu anlar yaşadı.

“Benim okuma yazmam yok”

Okuma yazma bilmeyen anne Şükran Karayıl, “Merakı ilkokul 2’nci sınıfta başladı. Hep okuyup jurnal yazıyordu. Daha daha sonra kitap çıkaracağım diye söylemeye başlamıştı. Ilk başlarda ben ‘yapma uğraşma, başaramazsın’ dedim. Bizim somut durumumuz iyi değil, destek almadan yapamazsın diyordum. Ben uğraşacağım anne, becerebilirsem bu kitabı çıkaracağım dedi. Zaten çıkaramazsam da kaybedecek bir şeyim yok diyordu. Benim okuma yazmam yok. Biz de her anne baba gibi gururlandık. Büşra geç dünyaya geldi. Biz 22 yıldır evliyiz oysa Büşra 14 yaşında. O yüzden bizim için daha başkadır onun yeri” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarıma söylediğimde bana güldüler”

Büşra Karayıl, “Esma bir tahammül abidesi aslında. Ben bu kitabı yazmaya başladığımda Mısır’da Esma Biltacı şehit olmuştu ve onun hayatı beni çok etkilemişti. Ben de dayanıklılık abidesi olan Esma Biltacı’yı, Esma’nın Günlüğü kitabındaki karaktere yansıtmaya karar verdim. Kitabı çıkaracağım süre arkadaşlarıma söylediğimde gülmüşlerdi bana. Çocuk mu kandırıyosun sen dediler. Ama bir düşünür şöyle der; hayatta en büyük müsamaha başkasının yapamazsın dediklerini yapmaktır. Ben de başkasının yapamazsın dediğini yaparak onlara gerçeği göstermiş oldum. Bu benim için bir zevkti” dedi.

Harun Basat