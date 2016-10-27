14 yaşındaki görme engelli Neslihan, Acuna mesaj gönderdi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin bağlama kurslarına katılan Neslihan Sağlıklı, güzel sesiyle dinleyicilerini kendisine az daha hayran bırakıyor. 14 yaşındaki genç kız, doğuştan olan görme engeline karşın mücadelesini bırakmıyor. Hayalinin O Ses Türkiye programına yeralma olduğunu açıklayan Neslihan, Acun Ilıcalı’ya da bir mesaj gönderdi.

“O Ses Türkiye’ye bulunma istiyorum”

Hayat hikayesinden bahseden Neslihan Sağlıklı, büyük hayalini anlattı. Dinç, “Küçüklüğümden beri görme sıkıntısı çekiyorum. Dünyaya görme engelli olarak geldim. Minik abimin bir uçtan bir uca müziğe başladım. O da bağlama çalıyordu. Birazcık da ben merak ettiğim için başladım. Yarışmalara çıkmak istiyorum. Yani jüri karşı almak istiyorum. O Ses Türkiye’ye yeralma istiyorum. Ben gerçekten çok istiyorum. Benim küçük yengem var, onunda sesi fazla güzel. O da katılmak istedi olmadı fakat benim hayalim katılmak. Televizyonda görme engelli 26-27 yaşlarında bir çocuk fazla güzel darbuka çalıyor. Ben de sazı tamamladıktan daha sonra darbuka da çalabilirim” dedi.

“Acun abi beni kaybetmek istemezsin”

Acun Ilıcalı’ya da seslenen Neslihan Sağlıklı, “Acun abi beni kaybetmek istemezsin. Beni çağırmanı istiyorum” mesajında bulundu.

“Neslihan ilk 15 saniyede bütün jüriyi döndürür”

Neslihan’ın bağlama öğretmeni Mehmet Özel ise gösterişli konuştu. Öğrencisine güvenen Özel, “Neslihan’ın sesini birlikte dinledik. Sahiden güzel sesi var. İnşallah biz de ona yardım olarak çıkaracağız. Hedefi Acun’a çıkmak. Ben de ona muavin olacağım. İnanıyorum ancak bir gün O Ses Türkiye’de Neslihan’ı dinleyeceğiz. Benim tahminim Neslihan birincil 15 saniyede tüm jüriyi döndürür. Engelliler hiçbir şeye engel değiller doğrusu. Yeter ancak biz bunu isteyelim. Dilemek başarmanın yarısı. Önce isteyeceğiz ve çaba ederek başaracağız” biçiminde konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak – Selim Kuşcu

ESKİŞEHİR