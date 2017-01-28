1461 Trabzon'dan Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

– 1461 Trabzon yönetimi ve oyuncuları, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret etti

NİĞDE (AA) – Spor Toto 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon yönetimi ve oyuncuları şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret etti.

Bor ilçesi Çukurkuyu belde mezarlığına gelen yöneticiler ve oyuncular, şehidin kabri başında dua okudu.

Kulübün idari koordinatörü Serkan Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Niğde Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirterek, “15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminde kahramanca önemli bir görevi üstlenen şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettik. Şehidimizi rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun.” dedi.

Yöneticiler ve oyuncular daha sonra şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir’i evinde ziyaret ederek taziyelerini iletip, 51 numaralı kırmızı-beyazlı formayı hediye etti.