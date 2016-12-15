15 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Yağışların genelde karla karışık yağmur ve kar, Çanakkale ve İstanbul çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği varsayım ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin aşağıda seyredecek. Rüzgar, genelde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetle (30-50 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 0

İstanbul: Parçalı yer yer fazla bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 6

İzmir: Parçalı ve eksik bulutlu 9

Adana: Parçalı ve eksik bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 5

Erzurum: Parçalı fazla bulutlu ve hafif kar yağışlı -8

Diyarbakır: Parçalı ve fazla bulutlu 1