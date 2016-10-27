15 çiftçiye 90 büyükbaş teslim edildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadar bu yıl başta uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamındaki canlı hayvan yayılma töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleşmişti. Proje kapsamında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçes.