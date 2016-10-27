Ana Sayfa   >   Genel   >   15 çiftçiye 90 büyükbaş teslim edildi

15 çiftçiye 90 büyükbaş teslim edildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadar bu yıl başta uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamındaki canlı hayvan yayılma töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleşmişti. Proje kapsamında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçes.

27 Ekim 2016 Perşembe, 11:47
15-ciftciye-90-buyukbas-teslim-edildi

Benzer Konular

sedepte-kalemim-yeseriyor-etkinligi
SEDEPte “Kalemim Yeşeriyor” etkinliği
eregli-ana-arterlerinde-calismalar-devam-ediyor
Ereğli ana arterlerinde çalışmalar devam ediyor
kuluda-ev-yangini
Kuluda ev yangını

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadar bu yıl başta uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamındaki canlı hayvan yayılma töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleşmişti.

Proje kapsamında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de Genç Çiftlik Sahibi Projesi dahilinde 15 çiftçiye 90 hayvan desteği sağlandı. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya’nın da katıldığı törenle, büyükbaş almaya hak kazanan vatandaşlara hayvanları teslim edildi.

Yiyecek, Tarım ve Hayvancılık Lüleburgaz İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç, Genç Çiftlik Sahibi Projesi zarfında Lüleburgaz’da 15 çiftçiye 6’şar büyükbaş hayvan dağıtımının gerçekleştiğini belirterek, genç çiftçilere bahtı açık olmasını diledi. 

Kaner Akaner

genç çiftçi destekleme projesi haber haberler ticaret rehberi türkgeldi tarım işletmesi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet