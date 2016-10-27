15 çiftçiye 90 büyükbaş teslim edildi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadar bu yıl başta uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamındaki canlı hayvan yayılma töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleşmişti. Proje kapsamında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçes.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadar bu yıl başta uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamındaki canlı hayvan yayılma töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleşmişti.
Proje kapsamında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de Genç Çiftlik Sahibi Projesi dahilinde 15 çiftçiye 90 hayvan desteği sağlandı. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya’nın da katıldığı törenle, büyükbaş almaya hak kazanan vatandaşlara hayvanları teslim edildi.
Yiyecek, Tarım ve Hayvancılık Lüleburgaz İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç, Genç Çiftlik Sahibi Projesi zarfında Lüleburgaz’da 15 çiftçiye 6’şar büyükbaş hayvan dağıtımının gerçekleştiğini belirterek, genç çiftçilere bahtı açık olmasını diledi.
Kaner Akaner