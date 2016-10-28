“15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yeni Türkiye'nin İnşası” paneli

KAYSERİ (AA) – TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı “15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL kapsamında FETÖ’ye ait kapatılan kurumlara bakıldığında, hayatımızın her alanına nasıl yayıldığını, nasıl örgütlendiklerini görebiliyoruz.” dedi.

Sivil Dayanışma Platformu (SDP) Kayseri Temsilciliği tarafından Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yeni Türkiye’nin İnşası” paneline katılan Bahçekapılı, herkesin 15-16 Temmuz’a ilişkin anılarının ve tespitlerinin olduğu söyledi.

15 Temmuz gecesinin Türkiye ve Türk halkı açısından bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bahçekapılı, “15-16 Temmuz gecesinde darbe girişiminde bulunan FETÖ-PDY bir terör örgütüdür, zalimdir, kanlıdır, katildir. FETÖ uzun zamandan beri, paralel devlet yapılanması içinde olduğunu hissettirmeden geniş bir ağa yayılan kurumsallaşma gerçekleştirmiştir. 15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL kapsamında FETÖ’ye ait kapatılan kurumlara bakıldığında, hayatımızın her alanına nasıl yayıldığını, nasıl örgütlendiklerini görebiliyoruz.” diye konuştu.

FETÖ ile mücadelenin sonuna kadar devam edeceğinin altını çizen Bahçekapılı, şunları söyledi:

“FETÖ sadece ordumuz içerisinde çöreklenmiş bulunan birkaç faşist ve gerici ordu mensubunun kalkıştığı bir hareket olarak nitelendirilemez. Sadece FETÖ’cü olarak bildiğimiz ordu mensuplarının cezalandırılmasıyla FETÖ gerçeğini ve mücadelemizi sürdüremeyiz. Böyle bir dar kapsama bu mücadeleyi sokamayız. Bu mücadeleyi bu şekilde tanımlayamayız. Çünkü FETÖ uluslararası, küresel güçlerin amaçlarının aparatıdır. Türkiye’yi ve milletimizi parçalamak amacıyla bir darbe girişiminde bulunmuştur. Koskoca bir buçuk ay sokaklarda demokrasi nöbeti tutan halkımızla birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben o gece sokağa çıktığımda oluk oluk insanların sokaklara caddelere çıktığını gördüğümde şunu bir kez daha yaşadım. ‘Artık hiçbir şey 14 Temmuz’da olduğu gibi olmayacak. Yeni Türkiye’nin inşası başlamıştır. Görev sizdedir, bizdedir.”

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) Başkanı Can Paker ise 15 Temmuz’un dünya tarihinde eşi olmayan bir vaka olduğunu belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan da salondaki öğrencilere 15 Temmuz gecesi kimlerin sokakta olduğunu sordu.

Öğrencilerin sokakta olduklarını belirtmeleri üzerine Ogan, “Bana göre 15 Temmuz’da sokağa çıkanlar gazidir. Sayın rektörümüzden 15 Temmuz’da sokağa inen öğrencilerimize fazladan 10 puan vermelerini talep ediyorum.” diye konuştu.

– Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Uçum ve Köroğlu

Panelist Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ise 15-16 Temmuz’u milli hak devrimi olarak tanımladıklarını ifade etti.

Eski ve yeni Türkiye kavramlarını değerlendiren Köroğlu, şöyle konuştu:

“Eski Türkiye, 15 Temmuz’da saat 10’da Boğaziçi Köprüsü’nde bitti. Cumhurbaşkanımızı karşılamak için havaalanına gittiğimizde binlerce insan vardı. Pijamasıyla terliğiyle ve namaz kıyafetiyle gelen insanlar gördüm. İşte o zaman ‘Yeni Türkiye’ kuruluyordu. Biz oradayken kızım aradı, ‘Baba, yukarıda bir helikopter var.’ dedi. Ben ‘dosttur herhalde kızım’ dedim. Dışarıda binlerce insan var helikoptere elleriyle işaret ediyorlar, siper oldular. Bir arkadaşımızın ifadesi helikopterdeki bir ayağını camdan atmış, mermiyi otomatik silahın ağzına vermiş. Helikopterin dost mu düşman mı olduğunu anlamak için kuleyle irtibata geçildi. 2 kere anons edildiği ama cevap gelmediğini söyledi kule. Ne olduysa bu helikopter gitti. Daha sonra öğrendik ki bu helikopter FETÖ mensuplarının son 6 ayda orduya aldırdığı ve dakikada 5 bin mermi atabilen sıkabilen bir helikoptermiş.”

Köroğlu, asıl mağduriyeti 15 Temmuz’da 79 milyonun yaşadığını, mağdur olan milletin, şehitlerin hakkı soruluncaya kadar burunlarından fitil fitil getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise 15 Temmuz’un gerici ve faşist bir kalkışma olduğunu dile getirdi.

Panelin sonunda panelistler, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Panelin düzenlediği Sabancı Kültür Sitesi’nde, Anadolu Ajansı’nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.