KONYA (AA) – Konya'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı.

Ilgın’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyareti ile başladı. Tören Ilgın Kent Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törende Lala Mustafa Paşa Cami İmam Hatibi Ali Topcu tarafından Kur-anı Kerim tilaveti okundu.

Şehitlikte düzenlenen programa, Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Elgün, Askerlik Şube Başkanı Mehmet Göçen, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Gürcan Atasoy,Tarım ve Orman Müdürü Veli Uğur ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler ile gaziler için de Müftü Abdurrahim Kocagöl tarafından dua okundu.

Programın sonunda şehit mezarlarına protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı.

Halkapınar'da da etkinlikler kapsamında Merkez Mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edildi.

Buradaki ziyarete, Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Mustafa Dökmen’in yaptığı duanın ardından Kaymakam Bozkurtoğlu ve ilçe protokolü şehit Cihangir Tok’un kabrini ziyaret ederek mezara su döktüler.

Akşehir'de de protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.

Ziyarette, Kaymakamlık, Belediye ve Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nce yaptırılan dev Türk Bayrağı da İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra, törene katılan Kaymakam Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Tolga Yuvalı ve ilçe protokolü ile kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit aileleriyle görüştüler.