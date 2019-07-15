15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
NİĞDE (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor.
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti. Kabir başında Kur-an'ı Kerim okuyan Döngeloğlu, şehit Halisdemir ve tüm şehitler için dua etti.
Döngeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu iman olduğu müddetçe dünya bir araya gelse kimsenin bu milleti yıkamayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Allah Ömer Halisdemir'e rahmet eylesin. Allah onu Musab Bin Umeyr'e komşu eylesin. Şu muhabbet parayla makamla olacak bir şey değil. Ben çok mutluyum milleti böyle görünce ümidim arttı. Ey FETÖ, Amerikan bayrağı öpmek değil dünyanın bütün kafirlerine uşaklık da etseniz bu vatanı size yedirmeyeceğiz. Allah hepsinde razı olsun. Vatan sevgisi, İslam sevgisi, Allah sevgisi bunun başka izahı yok."
Şehit Halisdemir'in kardeşi Soner Haslidemir ise "FETÖ'sü de, PKK'sı da görsün, hepsi görsün. Varsa canına güvenen çıksın gelsin. Bu vatan bölünmez, bu millet bölünmez. Biriz, iriyiz, diriyiz. Hepinizden Allah razı olsun. Şehidinize sahip çıkıyorsunuz, vatanınıza sahip çıkıyorsunuz, gazinize sahip çıkıyorsunuz. İşte devlet, işte millet. Bizim anamız vatan, babamız devlet, ordumuz millet." ifadelerini kullandı.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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