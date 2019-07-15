15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
NİĞDE (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor.
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) farklı illerinden yaklaşık 700 üyesi, 16 otobüsle şehidin kabrinin bulunduğu Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine gelerek Kur-an'ı Kerim okudu, dua etti.
TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, yaptığı açıklamada, Türk devletinin işgaline, Türk milletinin esareti ve Türk demokrasisinin hançerlenmesine yönelik ihanete ve terör saldırısına meydan okuyan kahramanları unutmamak ve onların hatırasını yaşatmak için şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.
15 Temmuz 2016'da Türk milletine yapılan hainliği unutmayacaklarını belirten Dürgen, şunları kaydetti:
"15 Temmuz, hainlere karşı vatanını ve milletini korumak için gözünü kırpmadan canını feda eden ve şehit olan kahramanımız Astsubay Ömer Halisdemir, Astsubay Bülent Aydın, Astsubay Ziya İlhan Dağdaş ile 251 yurttaşımızın şehadet şerbetini içtiği gündür. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ, devletimizi ele geçirmek ve milletimizi tahakküm altına almak için haince bir darbe girişimine kalkıştı. Bu girişimin asıl amacı ülkemizi tarihte görülmemiş bir kaosa sürükleyerek iç savaş ve kardeş kavgası başlatmak, nihai amacı ise, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Bu hainliğe, milletimiz ve Astsubay Ömer Halisdemirlerin çelikleşmiş iradesi geçit vermedi. Türk milleti özgürlüğüne kasteden saldırılar karşısında dik durup, canları pahasına vatanını ve milletini savundu. Türkiye Cumhuriyeti Devletine millet iradesi dışında hiçbir gücün tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya gösterdi."
Dürgen, vatanı kanlarıyla sulayarak bizlere emanet eden şehitlere karşı onların anılarını canlı tutmak, ailelerine sahip çıkarak, sorunları ile ilgilenmenin görevleri olduğunu aktararak, "Aziz şehitlerimiz, vatanımızın, milletimizin, milli birlik ve beraberliğimizin sembolleridirler. Şehitlerimiz bu vatanın tapu belgeleridir. Onların manevi varlıkları, ulus bilincinin oluşmasında rol oynayan en değerli hazinemizdir. Bugün buradan, milletimizi yok etmek ve vatanımızı bölüp parçalamak isteyen düşmanlara ve hainlere karşı bütün kararlılığımızla haykırarak terörü ve bu hain saldırıyı bir kez daha kınadığımızı ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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