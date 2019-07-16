15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
ANKARA (AA) – Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğine, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğen, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda ilahiler okundu ve dua edildi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, şehitlere seslendiği konuşmasında, "Bu millet 15 Temmuz gecesi kahramanca duruşunuzu asla unutmayacak. Canınızı feda ettiğiniz tüm değerlere ne pahasına olursa olsun sahip çıkacak. İsimleriniz okullarımızda, sokaklarımızda, caddelerimizde yaşayacak ve hainlerin yüzlerine her daim çarpacak. Gün gelir de bir gün vazife bizlere de düşerse, düştüğünüz yerden ayağa kalkacak ve siperlerdeki yerimizi alacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Ruhunuz şad olsun." dedi.
Başkan Acar’ın konuşmasının ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğen de konuşma yaparak, darbe gecesine değinerek Kızılcahamam halkına teşekkür etti.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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