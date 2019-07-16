15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
"Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Kartal Şehitliğinde, ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelen binlerce vatandaş, tekbir getirerek ve sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Kortejin önünde atlı birlikler yer aldı.
Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından konuşan Özhaseki, bu topraklarda güçlü olmak zorunda olduklarını, çünkü ana vatan dedikleri bu topraklarda gözü olan çok hain olduğunu ifade etti.
FETÖ'cülerin senelerce "Müslümanız" diyerek bu milletin çocuklarını kandırdıklarını belirten Özhaseki, şunları söyledi:
"İslam'dan uzaklaştırdılar. Milliyet bağından kopardılar, milli duygularını yok ettiler. Yavrularımızı ailesinden kopardılar. O sapkın FETÖ denen adamın kafasındaki şizofren yapıya adeta kurban ettiler. İslam diyerek, İslam dışı ne kadar iş varsa hepsini yaptırdılar. Bunlarda hırsızlık var, bunlarda gözetmeme var, bunlarda röntgencilik var, bunlarda insanlara iftira atmak, tezgah kurmak, tuzak kurmak var. Neresi İslam bunların? Müslüman olan bayrağı indirmeye çalışır mı? Müslüman olan ezanı susturmaya çalışır mı? Müslüman olan Amerika'ya gidip de, bu ülkeyi satar mı Allah aşkına? Bunun neresi Müslümanlık. Bu lanet örgütü hepimiz anladık. Çok şükür mücadelemizi veriyoruz. Onların da zaten çoğu şimdi içeride. İhtilal teşebbüsünde bulunan, bu millete bomba atarak, Meclis'i bombalayarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayarak, meydanlarda toplanan kardeşlerimize bombalar atarak şehit eden lanet adamlar inşallah bir daha çıkamayacaklar. Hapishanelerde çürüyecekler."
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise bu ülkenin birliği ve beraberliği için birbirlerini çok sevmeleri gerektiğine vurgu yaptı.
Programda, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve MHP İl Başkanı Serkan Tok da birer konuşma yaptı.
-
Sivasspor'un Bolu kampı
-
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
-
90 bin camide sela okundu
-
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
-
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
-
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]