“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Cuma Namazı öncesi Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesinde mevlit okundu ve şehitler için dua edildi.
Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler daha sonra Vatan İçin Can Verenler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğini ziyaret etti.
Vali Sezer burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programlarının başladığını söyledi.
Şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ettiklerini belirten Sezer, "Biz şehitlerimizi toprağa gömmedik, biz şehitlerimizi kalbimize gömdük. Toplum içerisinde isimleri zikredildikçe yüreğimizin bir tarafı kanıyor. Zaten vatan da budur. Vatanında bir parçasını kaybettiğinizde kalbiniz her zaman kanar her zaman hasret duyarsınız. Biz evlatlarımızı da bu vatanın bir parçası olarak görüyoruz. Anadolu'ya, Anadolu dememizin sebebi de budur. Bu millet geçmişte olduğu gibi şimdide de yedi düvele karşı mücadelesini devam ettirmektedir." diye konuştu.
Program 15 Temmuz şehit ve gazilerinin ailelerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.
Ziyaretlerde Vali Sezer'in yanı sıra Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve diğer yetkililer katıldı.
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“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”
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