KONYA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Konya, Karaman ve Aksaray binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara akın etti.

Konya'da genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda birlik ve beraberlik sloganları attı, 15 Temmuz'da vatan için canını feda eden şehitleri andı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı alana kurulan platformda konser verdi. Ardından İstiklal Marşı okundu, 15 Temmuz’a ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından alana kurulu ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşma vatandaşlar tarafından coşkuyla dinlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk halkı tarafından tarihe altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da darbeye karşı koyan vatandaşların vatan sevgisinin hiç azalmayacağına, ülkenin milli iradeyle korunmaya devam edeceğine işaret eden Usta, "251 şehidimiz, 1294 gazimiz var. Onların o gece gösterdiği kahramanlıkla bugün Konya'da, Ankara'da, İstanbul'da, Malatya'da, Karadeniz'de, Ordu'da, Rize'de, Çankırı'da, her yerde bu millet dimdik ayakta olduğunu gösteriyor. Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da şehit olanlara vatandaşlardan rahmet dileyen Usta, şöyle konuştu:

"Türkiye, darbe girişimcilerine, hainlere mezar olmuş yeni bir güç olarak kendini tanıtmakta. O yüzden bu gücü veren milletimizle gurur ve onur duyuyoruz. Eğer o gün herkes korkup evlerine kaçsaydı, korksaydı, bugün burada olmazdık. Bu ülkeyi, bu vatanı ve milleti cesaretli kılan en önemli kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hiç korkmadı, hiç endişe etmedi. Havada vurulma ihtimali çok yüksek olmasına rağmen ailesiyle birlikte uçağına bindi ve işgal girişiminin en ateşli olduğu İstanbul'a uçağıyla indi. Bir an bile tereddüt etmedi. Türkiye eskiden şapkasını alıp giden liderlere alışıktı. Hatta o gece tankların Atatürk Havalimanı'nda geri çekilip kendisine yol açılan, gidip Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde çay kahve içen bir lideri de görmüştü. Ama bu ülkenin başındaki lider canını ortaya koyarak, 'Milletinin gücünden başka güç tanımıyorum.' diyerek uçağa binmiş, Allah'ın izni ve milletten aldığı güçle sağ salim milletinin başına geçerek o gecenin sabaha ve aydınlığa kavuşmasına en başta kendisi sebep olmuştur."

Usta, 15 Temmuz'un unutulmaması, gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da 15 Temmuz’da Çanakkale Savaşı ve İstiklal Harbi ruhunun yaşandığını söyledi.

Toprak, bu tarihin ve milletin kahramanlığının unutulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşmasında, Türkiye'yi hain darbe girişimiyle Suriye'ye, Irak'a, savaş alanına döndürmek isteyenlerin milletin feraseti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu sayesinde başarısız olduğunu belirterek, Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Mevlana Meydanı'ndaki programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, Konya'daki üniversitelerin rektörleri ile binlerce vatandaş katıldı. Saat 00.13'de Konya'daki tüm camilerde sela okundu.

Konya'daki anma etkinlikleri kapsamında Sarraflar ve Kuyumcular Derneğince, Sarraflar Yeraltı Çarşısı düzenlenen "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilere açıldı. Meram Belediyesince yapımı tamamlanan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nin de açılış töreni yapıldı, 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergi ziyaretçilere sunuldu.

– Karaman

Karaman'da düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Hatuniye Medresesi'nde "Darbeden Demokrasiye 15 Temmuz Sergisi" açıldı. Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Ardından Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarla kortej halinde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Meral yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un demokrasi mücadelesinin adı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonra da bu aziz millet anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla prim vermeyecek, bu tür hain girişimlere ve tüm düşmanca saldırılara, her zaman aynı iman gücü ve vatan sevgisi ile karşı koyacaktır. Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele, milletimizin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek, yaptığı kahramanlıklar yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir."

Belediye Başkanı Kalaycı ise aziz milletin vatanına bağımsızlığına 15 Temmuz gecesi sahip çıktığını belirterek, Türklerin büyük ve asil bir millet olduğunu vurguladı

Konuşmaların ardından şiirler okundu. Saat 00.13'te ülke genelinde olduğu gibi Karaman'daki tüm camilerde sela okundu.

– Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Etkinlikler Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Aksaray Müftüsü Cemaleddin Bal tarafından yapılan dua ile devam etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Ali Kınık ve Nurullah Güneşdoğdu sevilen eserleri seslendirdi.

Programa Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, İdare Mahkemesi Başkanı Şenol Karadeniz, siyasi parti, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.