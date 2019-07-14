15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
ANKARA (AA) – Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şimşek, mesajında, 15 Temmuz'daki FETÖ hain darbe girişiminin, millet ve devlete karşı asırlardır süren saldırı ve senaryoların en vahşi türü olduğunu belirtti.
15 Temmuz'un karanlık bir planın, hain bir terör örgütünün Türkiye'yi yıkma teşebbüs ve tertibi olduğunu bildiren Şimşek, şöyle devam etti:
"Hain kalkışma girişimi, kahraman milletimizin, selalarla birlikte zirveye ulaşan milli duygularından aldığı güçle tankların önüne yatması, namluların önüne göğsünü siper etmesiyle durdurulmuştur. Bu karanlık gecede, istiklalimize göz diken asker kıyafeti giymiş hain teröristleri püskürtürken 251 vatan evladını da dualar eşliğinde cennete uğurladık."
O gece çeşitli bölgelerde meydana gelen hain saldırıların en şiddetlisinin Gölbaşı'nda gerçekleştiğini anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:
"İlçemiz bu kara gecede destansı bir direniş gösterdi. Özel Harekat Daire Başkanlığı ve TÜRKSAT başta olmak üzere uçak ve helikopterlerle yağan bombaların ve sıkılan kurşunların üzerine binlerce vatandaşımız yürüyerek hainleri defedip, darbe girişiminin püskürtülmesinde önemli rol oynadı. Bir kahramanlık örneği gösteren Gazi Gölbaşımızla milletimiz adına gurur duyarken, yüreklerimiz dağlanarak cennete uğurladığımız aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."
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