15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
ANKARA (AA) – Ankara'nın Akyurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Akyurt Belediye Başkanlığı tarafından Akyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, Akyurt MHP İlçe Başkanı Fatih Arslan ile kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da milletin büyük bir kahramanlık destanı ortaya koyduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bizler birlik olacağız, beraber olacağız, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi sımsıkı olacağız ve birlikte o dirilişi devam ettireceğiz. Bu coğrafyada, bu bölgede yapılan hesapları, planları Allah'ın izni ile bu birliğimizle, bu beraberliğimizle bunların hepsini bozacağız."
Konuşmaların ardından programda belgesel gösterimi yapıldı.
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