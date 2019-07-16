15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
ANKARA (AA)- Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Beypazarı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen etkinlikler, Beypazarı Şehit Mezarlığı ziyareti ve şehitlere dua edilmesiyle başladı.
Şehitlik ziyareti ardından öğle namazı öncesi şehitler için Fatih Camii’nde mevlid-i şerif okunarak dua edildi ve lokma ikram edildi.
Daha sonra Hanlarönü Meydanı yanında yeni yapılan alanda kurulan sahnede sinevizyon gösterileri yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve anma konuşmaları düzenlendi ve burada şehitler anıldı.
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, yaptığı konuşmasında, hain darbe girişimi sonrasında şanlı direnişin 3. yıl dönümünde yine birlikte bulunduklarını söyledi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını dile getirdi.
Etkinlikler, vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmasıyla son buldu.
-
15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi açıldı
-
Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı
-
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
-
Kaman'da nohut hasadına başlandı
-
P2 Royal Blue bluetooth taşınabilir hoparlör n11.com'da
-
“Bizim yerimiz her zaman Süper Lig'dir”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]