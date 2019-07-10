15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YOZGAT (AA) – Sarıkaya Kaymakamlığınca, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında büyük çoğunluğu Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
Sarıkaya Kaymakamlığı bahçesinde açılan sergi hakkında gazetecilere bilgi veren Kaymakam Yasin Özcan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ülke genelinde olduğu gibi Sarıkaya'da da vatandaşların sokağa çıkıp devletinin, milletinin yanında yer aldığını söyledi.
O gece ve daha sonra yaşananları unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak için Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların da yer aldığı sergi açtıklarını ifade eden Özcan, "Sergimiz bir hafta boyunca ilçemizin belirli noktalarında açık kalacak. Sergimiz yoğun ilgi görüyor, özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerimiz fotoğrafları satın almak istiyor, biz de kendilerine hediye ediyoruz. İlçemizden 3 demokrasi şehidimiz var. Onların da fotoğrafları sergide yer alıyor." dedi.
Serginin açılışına Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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