ANKARA (AA) – Sincan Belediyesince “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği” kapsamında öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin izlerini taşıyan yerlere gezi düzenlendi.

Sincan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre gezi, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği” kapsamında öğrencilerde demokrasi, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması ile şehitlik konularında farkındalık oluşturmak amacını taşıyor.

Sincanlı öğrenciler, FETÖ’nün darbe girişiminde hedef alınan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne giderek o gece yaşananların izlerini yerinde gördü.

– “15 Temmuz şehitlerimizi asla unutmadık, unutturmayacağız”

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, demokrasi ve milli iradeyi hedef alan hain kalkışma hareketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hükümet, güvenlik kuvvetleri ve halkın kahramanca mücadelesi sonucunda engellendiğini hatırlatararak, tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadeleyi ve canlarını feda eden şehitleri hatırlamanın önemini vurguladı.

15 Temmuz şehitlerimizi unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Tuna, şunları kaydetti:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimize tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadeleyi hatırlatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sincan Belediyesi olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen menfur saldırının izlerini taşıyan yerlerin öğrenci ve öğretmenler tarafından ziyaret edilmesine katkıda bulunuyoruz. Vatan savunmasında yer alan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız.”

11’inci sınıf öğrencisi Yiğit Recepoğlu da, gezi boyunca ziyaret ettikleri yerler çok etkinlendiğini belirterek, “O geceyi bizzat yaşadık. Oldukça korkunç bir geceydi. Evimizin üzerinden uçaklar geçiyordu. Bu gezinin her noktası bende ayrı bir iz bıraktı. Gördüklerimi asla unutmayacağım.” ifadelerini kullandı.