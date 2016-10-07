15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Gecesi

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatan kahramanı şehit ve gazileri anma programı düzenlendi.

“Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar” başlıklı etkinlikte, halkın darbecilere karşı direnişinde yararlılık gösteren vatandaşlardan Barış Dedebağı, Metin Doğan ve Vildan Güvercin 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

Moderatörlüğünü sanatçı İsmail Hakkı Ürün’ün yaptığı program salondaki yaklaşık 2 bin 500 kişi tarafından izlendi.

Programda konuşan 15 Temmuz kahramanlarından Vildan Güvercin, o gece Ankara’da tankları sokakta gördüklerinde anne ve babasıyla abdest alıp evden çıktıklarını ve helikopterin mermi yağdırdığı alanda yaşadıklarını paylaştı.

Güvercin, “Helikopter saldırısında annem ve babam yaralandı. Benim de sırtıma küçük şarapnel parçaları geldi. Beni en çok üzen bu küçük parçalardı çünkü ben şehit olmak istiyordum.” diye konuştu.

Darbeci askerlere karşı mücadele veren Barış Dedebağı ise konuşmasında, yargılama sonrasında suçu netleşen hainlerin idam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Darbe teşebbüsünde bulunarak vatana ihanet edenlerin suçları netleştiğinde idam edilmemeleri halinde tehlikenin önümüzdeki yıllarda devam edebileceğine anlatan Dedebağı, şöyle konuştu:

“Bu darbecilerin, yargılandıktan sonra tam suçlu olup olmadıkları ortaya çıkacak. Hz Ali’nin sözüyle yola çıkmak gerek ‘Şahsınıza yapılan hataları affedebilirsiniz lakin vatanınıza yapılan affedilmez.’ Yargılandıktan sonra suçu netleşenler idam edilmezse şehitlerimizin yüzüne bakamayız, onurumuzla gezemeyiz. 20 yıl sonra yine darbe olur. Ama bu karar yargılama sonrası verilmeli. Zira zulmetmekten de zulme uğramaktan da Allah’a sığınırız.”

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanında tankı durdurmak için paletlerin önüne yatan Metin Doğan da o gece yaşadıklarını katılımcılara aktardı.

Programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Emniyet Müdürü Metin Kalayoğlu, Gençlik Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, bazı ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

