15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programında Anadolu Ajansı’nın (AA) “Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi” kitabı dağıtıldı.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Haktankaçmaz, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi bir grup hainin darbe girişiminin arkasında Türkiye’nin düşmanlarının olduğunu söyledi.

Derbi girişimini, “Pensilvanya’da yaşayan bir meczubun kapasitesinin çok üstünde bir teşebbüs” olarak nitelendiren Haktankaçmaz, şunları belirtti:

“Ülkemiz, 15 Temmuz gecesi uçurumun kenarından döndü. Biz bu topraklarda güçlü bir şekilde var olmaya devam ettiğimiz müddetçe bu tür saldırılar devam edecektir. 15 Temmuz sonrası Türkiye ile 15 Temmuz öncesi Türkiye bir değildir. 15 Temmuz’dan sonra açık bir şekilde gördük ki olmazsa olmazlarımız vatan toprağı, bayrağımız ve milletimizdir. Bunlar üzerinde asla tartışma yapamayız. Ortak paydalarımız üzerinde bir araya gelmemiz lazım. Ortak paydalarımız söz konusu olduğu zaman kenetlenebilmemiz lazım. 15 Temmuz gecesi ve sonrası bunu gösterdik. Bundan sonra da gösterebiliriz. Bunu gösteremezsek şehit ve gazilerimize ihanet etmiş oluruz.”

Milli Eğitim Müdürü Çetin de ülke ve millet olarak çok şey gördüklerini ve Türkiye’nin köklü tarihe sahip olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz’daki darbe girişiminin benzerine hiç rastlanılmadığına dikkati çeken Çetin, “Bugüne kadar gelen saldırılar hep cepheden olmuştu. Cepheden gelen saldırılar da bize sorun olmazdı. 15 Temmuz’da yaşadığımız travma bu saldırının kendi evimizden, içimizden, kardeşimizden, komşumuzdan, en yakınlarımızdan olmasıydı.” diye konuştu.

Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin müzikal gösterilerinin yer aldığı programda, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Programa katılanlara, AA’nın “Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi” kitabı da dağıtıldı.