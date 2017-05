15 Temmuz gazileri “hain darbe girişimi”ni anlattı

ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ağabeyi şehit, kendisi de gazi olan Emin Oğuz Ayanoğlu, Çanakkale’ye gittiğinde nasıl içinde bir huzur ve maneviyat oluyorsa aynı ortamı o gece köprüde yaşadıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar Projesi” kapsamında Ankara’nın Pursaklar ilçesinde oyuncu İsmail Hakkı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa katılan 15 Temmuz gazileri Emin Oğuz Ayanoğlu, Rukiye Dağ ve Metin Doğan, darbe girişimi sırasındaki tanıklıklarını anlattı.

Pursaklar Belediyesi Saray Selçuklu Kültür Merkezi’nde saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Ayanoğlu, 15 Temmuz gecesi ağabeyi Onur Ensar Ayanoğlu’nu şehit verdiklerini belirtti.

Ağabeyinin en büyük idealinin nişanlısıyla evlenmek olduğunu dile getiren Ayanoğlu, “Vatanını inanılmaz derecede seven biriydi. Özellikle Reis’e sevdalıydı. O yüzden yine her zamanki gibi önden koşmuştu. Ben onu almaya gittim ama oraya gittiğimde her şey değişti çünkü orada inanılmaz bir maneviyat vardı. Çanakkale’ye gittiğimizde nasıl içimizde bir huzur ve maneviyat oluyorsa aynı ortam köprüde de vardı.” diye konuştu.

– “15 Temmuz’a dair tek pişmanlığım…”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateşle şehit olan Cuma Dağ’ın eşi Rukiye Dağ ise o gece yaşadıklarına ilişkin bilgi verdi.

O geceye dair tek pişmanlığının darbe girişiminde bulunan hainlerin ateş altında tuttuğu bölgeye eşinden ayrı gitmesi olduğunu anlatan Dağ, “Cuma’mın şehadete koştuğunu bilseydim o gece oraya giderdim ama elinden tutarak helallik isteyerek giderdim. Bu hareket benim eşimden helallik isteme hakkımı bile benden aldı, ona bile darbe vurdu. O insanlara hiçbir zaman hakkımı helal etmeyeceğim.” dedi.

FETÖ’nün darbe girişimini engellemek amacıyla Atatürk Havalimanı’nda tankın önüne yatan Metin Doğan da yaşananları bindiği otobüsteki diğer yolculardan öğrendiğini aktardı.

Doğan, “Hayatı ve yaşamayı bu kadar çok severken uğruna bir saniye bile düşünmeden canımı verecek bir vatanım olduğu için Allah’a şükrediyorum.” ifadesini kullandı.

Programda Veysel Çelikdemir tarafından kumdan resimlerle 15 Temmuz temalı gösteri sunuldu. Sanatçı Üzeyir Aktulum ise 15 Temmuz şehitleri için yazdığı “Evlad-ı Fatihan” isimli şarkıyı seslendirdi. Daha sonra konuşmacılara birer Türk bayrağı ve plaket takdim edildi.

Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kabasakal ile aralarında çok sayıda öğrencinin bulunduğu vatandaşlar katıldı.