15 Temmuz gazileri Nevşehir'de okul açtı

NEVŞEHİR (AA) – 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişiminin püskürtülmesinde yarar sağlayan kahramanlardan Binbaşı Barış Dedebağı, Metin Doğan ve Vildan Güvercin, Nevşehir’e bağlı Çat beldesinde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Diriliş Ortaokulu’nun açılışına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Gecesi”ne katılmak üzere Nevşehir’e gelen 15 Temmuz gazileri, belde halkı tarafından yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.

Dedebağı, 15 Temmuz Diriliş Ortaokulu’nun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkanların Türk askeri olmadığını belirterek “Vatan aşkı maya gibidir, sütü bozuklarda tutmaz.” dedi.

FETÖ darbe girişiminin atlatılmasının Allah tarafından Türk milletine verilen bir şans olduğunu dile getiren Dedebağı, yakalanan fırsatın değerlendirilememesi halinde daha büyük sorunlarla karşılaşılabileceğini söyledi.

Dedebağı, şöyle konuştu:

“Bugün Suriye’de operasyon yapan askerimizle o gün sokağa çıkan hainleri karıştırmayın. Bu memlekete sahip çıkacak olan sadece halkın kendisidir. Üzülerek söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın hızına bazı bürokratların yetişemediğini, yetişmek istemediğini ve algılamak istemediğini fark ettim. Allah bize bir şans verdi, bu fırsatı kaybetmemeliyiz. Okçular tepesini terk eden sahabeyi cezalandıran Allah, emin olun gevşeklik gösterirsek bize torpil yapmayacaktır. Bize verilen fırsatı büyük bir ciddiyetle sürdürmezsek şehitlerin kanlarında boğuluruz. Bu ülkede bir iç savaş çıkarsa bize oyun kuranların başka devletlerde malikaneleri, evleri hazır bekliyor.”

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise okul açılışının 15 Temmuz gazileri tarafından yapılmasının öğrenciler açısından çok büyük önemi olduğunu vurguladı.

Türkiye’ye Çanakkale’de olduğu gibi yeniden kurtuluş destanı yaşatan kahramanların öğrencilerin gönlünde yer tuttuğunu belirten Aktaş, ileride ülkesine ihanet edecek hainler çıktığında bugünün çocuklarının onların karşısına dikileceğini ifade etti. Aktaş, şunları söyledi:

“15 Temmuz’dan sonraki süreçte gençlerimiz öylesine ders aldılar ki yıllarca akıllara kazıyamayacağımız, vatan ve bayrak sevgisini öğrendiler. O günün kahramanlarını, bugün burada gördüklerini bu okulun öğrencileri unutamayacaktır ve bu okuldan vatanına, milletine, meclisine kurşun sıkan bir hain çıkmayacak. Ve yine bir hain çıkarsa buradaki öğrenciler, acımadan taviz göstermeden hainlere hesap soracaktır.”

Konuklara plaket takdiminin ardından, okulun açılış kurdelesi Vali Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider ve kahraman gaziler tarafından kesildi.