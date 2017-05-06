15 Temmuz Gazileri Selçukta

Süleyman Kültür Merkezindeki programda konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Yaklaşık bin yıl önce başlamış olan Anadolu serüvenimizdeki en manâlı kırılma noktalarından birini de bu ahali, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadı. Anadolu’daki serüvenimiz resmi tarihte 1071 Malazgirt ile başlatılır. Esas Anadolu’daki serüvenimiz 1015 tarihlerinde Çağrı Bey’in yaptığı buluş gezisi ile başlar. Dolasıyla biz bin yılımızı bu topraklarda doldurduk. İnşallah nice bin yıllar bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz. Kadim medeniyetlerin yaşayan olduğu miraslarını bırakmış olduğu bu topraklar bununla beraber birçok dünya devletinin ve görünür görünmez güçlerin gözü bu toprakların üzerindedir. Bu topraklardan 11 büyük uygarlık geçmiştir. Bu büyük medeniyetlerden ikisini ecdadımız kurmuştur. Biri Selçuklu biri de Osmanlı medeniyetidir. Bugün bu insanlar, yeni bir medeniyeti kurmanın eşiğindedir ve nöbet sırası gelmiştir. Batı medeniyeti, ruhu olmadığından dolayı insanların gönlünü kazanamamıştır. Batı medeniyeti teknolojiyi, gelişmeyi ön plana çıkarmıştır lakin ruhu değil saymıştır. Batı medeniyeti insanı insan yapan, milleti insanlar yapan, devletleri devlet yapan unsuları değil etmiştir. Acilen yeni bir çağın, yeni bir yolun başındayız ve burada milletimize manâlı bir atama düşüyor. Bu görevi milletimiz layıkıyla yerine getirebileceğini 15 Temmuz gecesi ispat etmiştir. 15 Temmuz gecesi ahali genetiğinde var olan hasleti ortaya koydu ve vatanını, özgürlüğünü, birliğini ve dirliğini savundu. Anadolu irfanının bir bilinci, bir anlayışı, bir algısı var. O Anadolu bilinci her şeyin önünde kazanç. 15 Temmuz gecesi, bunu bir kere daha görmüş olduk. Hoş günler bizi bekliyor. Yeni bir çağın başındayız. Tarihi olaylara tanıklık ediyoruz. Tarihi olaylar bir günde bir haftada yazılamaz. Lakin 15 Temmuz ciltlere sığmayacak tarihi bir olaydır ve tarihi bir gündür. Bizlere kırmayarak programa katılan başta gazilerimiz olmak üzere herkese teşekkürler” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardındaki Medipol Üniversitesi Irtibat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Büyükaslan’ın moderatörlüğünü yaptığı panele geçildi. 15 Temmuz Gazileri Safiye Başpınar Bayat, Üzeyir Civan, Metin Doğan, Sabri Ünal, Musa İlhan, Mesut Zeybek, Halit Şener, İbrahim Özen ve Mehmet Köse’ye bir bir laf verildi. Gaziler 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.

“Allah o gece bütün inananları korudu”

“15 Temmuz gazisi olarak gazaya yürümüş kardeşinizim” diyerek sözlerine başlayan Safiye Bayat, “O gece bir yürüyüş yaptık sevdamıza yürüdük. Bilemezdik fakat ön görebilirdik. İnandık, inanmıştık ve yalnızca doğrusu zaferi hissedebiliyorduk. 15 Temmuz asra layık bir geceydi. Kalpte vatan sevgisi ve şehadet duygusuyla o gece Allah’ın bizlere bahşettiği, biz inananları nasiplendirdiği, ilmek ilmek kalbimize bilgisini sunduğu, ender ve değerli bir gecedir. O gece ‘Allah’ım sen bu zalimlerin karşısında bizleri muzaffer eyle’ diye çok dua ettim. Çünkü o hainler, benim askerimin üniformalarını çalmıştı. Onlar, bizim imanımız ve itikadımızla oynamış duygu hırsızlarıydı. Onlara ‘Siz katiyen kazanamayacaksınız’ dedim ve en nihayetinde de o kadar oldu” şeklinde konuştu.

“Yeniden böyle bir gece olsa yeniden gideriz”

Türkiye’nin 15 Temmuz gecesine kadar birçok darbe girişimini atlattığını ifade eden Sabri Ünal ise “Türkiye, 15 Temmuz gecesine kadar birçok darbe girişimini atlattı. 15 Temmuz’a gelene değin ülke olarak fazla farklı alanlara yönlendirilmiş darbelerden geçtik. 2013 yılında Yolculuk olayları ve yolsuzluk iftirasıyla iki kayda değer olayı da atlattık. 2015 yılındaki terör olaylarında 532 şehidimiz var. Yaşanan olayların hepsinin arkasında bakıyorsunuz oysa, tek bir gaye, tek bir amaç var. O da bu ülkeyi paramparça etmek, bu ülkenin insanlarını birbirine kırdırmak. Ben 15 Temmuz’da sokaklardaydım. Tekrar böyle bir girişim ya da olay olsa yine hep birlikte gideriz. Ama bu sefer daha hazırlıklı olarak. Çünkü ilkinde cümbür cemaat hazırlıksızdı. Nerdeyse çıplak ellerimizle karşısında koymaya çalıştık” dedi.

“Ahali iradesi üstünde hiçbir irade yoktur”

15 Temmuz adına yapılan program ve etkinliklere katılarak yaşananları anlatmaya çalıştığını aktaran Mesut Zeybek, “İstiklal Marşımız ‘Korkma!’ ile başlar. Bizler korkak bir ırk değiliz. Bunu 15 Temmuz gecesi bütün coğrafyamızda gösterdik. İstanbul ve Ankara özelinde duygu, coşku ve mertliği bütün yurtta yaşadık. 15 Temmuz gecesi darbeden fazla işgal gecesiydi. Devlet, bizim için kutsaldır, mukaddestir. Kimse hiçbir nedenle devlete dokunamaz. Şunu çok iyi biliyoruz ancak, demokrasilerde egemenlik ilgisiz, koşulsuz milletindir. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur ve olmayacaktır. Bu halk müziği, 15 Temmuz’da istiklaline ve istikbaline pranga vurmak isteyenlere aleyhinde dimdik duruş sergilemiştir” diye konuştu.

Panelin arkasından, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından 15 Temmuz Gazilerine hediye takdim edildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Okka ve Prof. Dr. Ahmet Kaan Karabulut, Medipol Üniversitesi Iletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Büyükaslan, Kurumsal Irtibat Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şimşek, Sağlık Durumu Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayrettin Hayrullah Sofuoğlu, 15 Temmuz gazilerinden Safiye Başpınar Bayat, Üzeyir Civan, Metin Doğan, Sabri Ünal, Musa İlhan, Mesut Zeybek, Halit Şener, İbrahim Özen ve Mehmet Köse, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.