15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri, maratonda 93 metrelik bayrakla yürüdü

Vodafone 38. İstanbul Maratonu dahilinde düzenlenen “Kahramanlar Koşusu”, Üsküdar’dan 100’e yakın şehit yakını ve gaziyi ağırladı. İki kıta aralarında koşulan tek maraton olan Vodafone 38. İstanbul Maratonu’na katılan Üsküdarlılar için Üsküdar Belediyesi özel bir program hazırladı.

Kahramanlar Koşusu için 93 metrelik bayrak açıldı

Kahramanlar Koşusu öncesi gerçekleştirilen randevulaşma Hz. Ali Camii’nde kılınan sabahtan namazı sonrası Üsküdar Belediyesi’nin vatandaşlara sıcak çorba ikramı ile devam etti. Üsküdar’dan koşuya katılanlar vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti’nin 93’üncü yılı olması dolayısıyla 93 metrelik bir bayrak açarak koşu alanına girdi.

“Bu görüntü asla başaramayacaklarını ispatlamış oldu”

Yürüyüşte gazi ve şehit yakınlarına eşlik eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Temmuz ruhunun maratonda da canlandığını ifade etti. Maratona İstanbul dışından da çok sayıda vatandaşın katıldığını söyleyen Türkmen, “Bu ülkeyi, bu cennet vatanımızı katiyen hainlere, alçak örgütlere, kalleşlere bırakmayacağımızı, asla başaramayacaklarını bir kez daha şu görüntü, şu koşu fazla güzel bir şekilde ispatlamış oldu. Harika bir katılım fantastik bir yoğunluk var” dedi.

15 Temmuz akşamı köprüde gazi olan Taha Kurt, 15 Temmuz’dan milletin iradesiyle çıktıklarını ifade etti. Kurt konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu köprü üstünde bu mevkide gazi olmuştum. Elhamdülillah o gece Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin iradesiyle Cumhuriyet tarihindeki en büyük ihaneti sonlandırmış bulunuyoruz. Bugün bunu bu huzurla, rahatlıkla yapabiliyorsak bilmeliyiz ki o gece milletimizin göstermiş olduğu düstura borçluyuz.”

Üsküdar Belediyesi maratona katılan vatandaşlara sabahleyin namazı çıkışı Hz. Ali Camii’nde çorba ikramında bulundu, tişört ve sancak armağan etti.

Serdal Altıntepe

