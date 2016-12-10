15 Temmuz gazilerinden Halisdemir'in kabrine ziyaret

NİĞDE (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında İstanbul’da yaralanan gaziler, Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret etti.

AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği etkinlik kapsamında, İstanbul’dan otobüsle gelen 37 gazi ve şehit yakını, kahraman şehit Halisdemir’in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrinde dua okudu.

Sarıyer İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ömer Halisdemir, vatanımıza, milletimize uzanan kirli ellerle mücadelede şehitlik mertebesine erişti. Biz de gazilerimizle beraber ziyarette bulunup, dua etmek istedik. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.

Darbe girişimi gecesi Sarıyer’de ayağından vurulan Bayram Sağlam da Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek onun şefaatini almaya geldiklerini söyledi.

15 Temmuz gecesi vurulduğunda kendisine yardım etmek için gelen iki kişinin de vurularak gazi olduğunu anlatan Sağlam, “Ömer Halisdemir, Gölbaşı Özel Harekat’ta şehit olan polislerimiz ve dik duran bir liderimiz olduğu müddetçe bu ülkeyi ne FETÖ ne Amerika ne de başka bir ülke yıkabilir.” diye konuştu.

Beşir Doğan ise o gece yaralanan Bayram Sağlam’a yardım etmek isterken sırtından vurulduğunu aktararak “Halisdemir kardeşimize de bir vefa borcumuz var. O büyük bir kahraman, biz onun için her mübarek gün dua ediyoruz. Allah’ım hepsinden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi gecesi bacağından vurulan Halil Gram da Halisdemir’i ziyaret ederek helallik almaya geldiklerini kaydetti.