15 Temmuz gazilerinden Özel Harekete duygulandıran ziyaret

İstanbul Sarıyer’li gaziler, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı’nın 15 Temmuz şehitleri için düzenlediği organizasyon dahilinde sabah saatlerinde Ankara’ya geldi. Gaziler, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda bulunan camide özel harekatçı polislerle beraber sabahtan namazı kıldı.

15 Temmuz gazisi Zekeriya Bodur, gelme amaçlarının Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan polis arkadaşlarını ziyarete gitmek olduğunu söyleyerek, “Bizimle birlikte gazi olan, şehit olan, bizim savaşımız uğruna destek veren insanların yanında olduğumuzu belirlemek için geldik. Sarıyer’li gaziler olarak toplandık, buradayız hepimiz. Vurulan yerleri yakından görüp, insanların neler yaşadığını hissedip, görmek istedik” ifadesini kullandı.

“daima askerimize, polisimize destek olacağımızı göstermeye geldik”

İstanbul Borsa gazisi Furkan İspatik ise, “Cumhurbaşkanımızdan önce, sala okunduktan daha sonra dışarı çıktık biz. Bize küçüklüğümüzde defalarca Seyit Onbaşı ile Fatih Sultan Mehmet’in hikayeleri anlatılırdı, nasipse biz de çocuklarımıza Ömer Halis Demir’in hikayesini anlatmayı nasip eder İnşallah Rabbim. Buraya da polis ve askerimize tekrar tekrar takviye olacağımızı gösterebilmek namına geldik. Buradan Ömer Halis Demir’in şehitliğine gideceğiz, ona dua edeceğiz oradan da Kapadokya’da minik bir gezimiz olacak, ondan sonra da İstanbul’a geri döneceğiz” diye konuştu.

“Bizim ağzımızda Allah’ın ismi vardı yalnızca ona rağmen taradılar”

Gazi Ahmet Tecen de, duygularını şöyle anlattı: “İstanbul’da oturuyoruz, burayı televizyondan gördük üstelik dedik gidelim acılarını paylaşalım. Buraya geldiğimizde bir şey görmedik ama buradaki memur ağabeyin anlattığı kadarıyla sahiden o geceyi bir daha yaşamış gibi oldum. Buradaki ödev arkadaşlarına ve ailelerine Allah sabırlar versin çünkü böylece bir şey fakat yani şurada bir bomba atılıyor kendi uçağımızdan, kendi askerimiz, kendi silahımızla bizi vuruyor ve 40 tane şehit veriyoruz aynı anda yani içler acısı bir şey ne diyebilirim ki. Biz o gece çıktık, Allah’a şükür Allah bize gazilik nasip etti, nasibimizde gazilik varmış. Borsa’yı işgal ettiklerini öğrendik, bir anda orada 30 kişiydik 300 kişi olduk ve Borsa’ya gittik. Borsa’ya 50-100 metre kala yan biz tekbir getiriyorduk, en önde ben vardım. Bayraklar vardı ellerimizde, iki sefer tekbir getirdim, ikinci tekbirde ben zaten vuruldum fakat üçüncü tekbiri de getirdim. Bizim tek bir şeyimiz vardı, ağzımızda Allah’ın kelamı buna rağmen bunlar bizi taradılar yani. Allah vatanımıza ve milletimize bir daha böyle bir şey göstermesin.”

Caner Ünver – Onur Emre Durak