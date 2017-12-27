15 Temmuz gazisi 520 gün sonra ilk kez yürüdü
Amerika’dan getirilen giyilebilen robot ile yeniden yürümeye başlayan gazi Ahmet Kahraman, eski günlerine dönmenin hayalini kuruyor.
15 Temmuz gecesi, hain FETÖ’cülere karşı direnmek için 15 Temmuz Şehitler köprüsüne çıkan Ahmet Kahraman, omuriliğine isabet eden kurşun sonrası yürüme yetisini kaybetmişti. Aylarca fizik tedavi gören Kahraman, Amerika’dan gelen robot ile tekrar yürümeye başladı.
Omuriliğine aldığı kurşun darbesiyle günlerce yoğun bakımda kalan 31 yaşındaki Ahmet Kahraman hastaneden taburcu olduktan sonra fizik tedaviye başladı. Fizik tedavi merkezinde gördüğü bir cihaz ile hayatı değişen Kahraman, 95 bin dolara satın alınan robot sayesinde 2 ayda yürümeye başladı. Türkiye’de sadece 3 kişide bulana robot ile her gün yürüyüş yapan 15 Temmuz Gazisi Kahraman, eski günlerine döneceği günün hayaliyle yaşıyor.
520 gün sonra ilk kez adım attı
Giyilebilen robot 520 gün sonra ilk kez adım atan Ahmet Kahraman; “15 Temmuz gecesi köprüye ilk çıkanlardanız. Saat 01. 30 gibi hain FETÖ’cülerin ateş açması sonucu yaralandım. Kurşun sol göğüs altından girip omuriliğime saplandı. Kurşunun saplanmasından sonra ayaklarımdaki his kayboldu. Yaklaşık 4 buçuk ay kadar Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde yattım. Sol böbreğim, dalağım ve pankreasımın bir kısmı alındı. Hastanede normal tedavim bittikten sonra fizik tedavi merkezine gittim. Yaklaşık bir buçuk iki ay da orada tedavi gördüm” dedi.
Daha sonra fizik tedaviye bir süre evinde devam ettiğini aktaran Kahraman, “Devletimizin desteğiyle yurt dışından gelen cihaz sayesinde yürümeye başladım. Tek başıma bağımsız bir şekilde yürüyorum. Bu cihaz sayesinde sinirlerimin yeniden düzelmesini, hareketliliğimin artmasını ve her gün yarım saat ayakta durmayı sağlıyorum. Tek başına adım atma kabiliyetimi en azından zihinsel olarak da geliştirmeye çalışıyorum. Cihaz biraz maliyetli olduğu için hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de Ümraniye Kaymakamlığımız destek oldu. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Fizyoterapistimiz Özgür Aydoğan ile beraber o cihazla yürüyoruz çok sağ olsun” şeklinde duygularını anlattı.
Mustafa Biçer
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