15 Temmuz gazisi Metin Doğan Ürgüp'te

NEVŞEHİR (AA) – 15 Temmuz darbe girişiminde tankın önüne yatarak sembol olan isimlerinden Metin Doğan, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız’ı ziyaret etti.

Türkiye’nin bir çok yerinde etkinliklere katılarak 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını vatandaşlarla paylaşan Doğan, 56 şehirde 200’e yakın programa katıldığını belirtti.

Belediye Başkanı Yıldız, Doğan’ı Ürgüp’te görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bizler de o gece aynı duygularla meydanlardaydık, Metin kardeşim korkuyu yendi, darbeci hainlere kafa tuttu, kendisine minnet borcumuz var. 15 Temmuz’da vatanımızın müdafaasında Metin kardeşimizin şahsında gazilerimize minnet duygularımızı yinelerken, şehitlerimizi de rahmetle anıyorum.” dedi.

Doğan’ın tankın önüne yattığı anı gösteren fotoğrafı unutamadığını kaydeden Yıldız, Metin Doğan’a sarıldı.