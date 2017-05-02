15 Temmuz Gazisi tedavisinin ardından evine döndü

KONYA (AA) – 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’ın önünde tanktan düşerek, ağır yaralanan gazi Çetin Yıldız uzun süren tedavisinin ardından evine döndü.

Konya’nın Kulu ilçesi, Karacadere Mahallesi’nde ikamet eden Çetin Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimi haberini aldıktan sonra kendi aracıyla, Genelkurmay Başkanlığının önüne gidip darbecilerin tanklarını durdurmak için mücadele ederken, tankın üzerinden düşüp ağır yaralanmış ve özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Hastaneye geldiğinde bilinci kapalı olan ve uzun süre yaşam mücadelesi veren Yıldız, taburcu olup, evine döndü.

Gazi Yıldız, “O gece inananlar için aydınlık, hain ve zalimler için karanlık bir gece olmuştur, ümit ediyorum hesap gününde şehitler bize şahitlik ederler.” dedi.

Daha sonra Kur’an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okunarak müftü İbrahim Kaçaroğlu tarafından dua edildi.