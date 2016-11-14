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15 Temmuz gazisi vekilden oğluna mehteranlı düğün

Hatay’ın Tarihi Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde gerçekleştirilen düğünde Türkoğlu, davetlileri girişte Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin mehter takımının gösterisiyle karşıladı. Hacı Bayram Türkoğlu ve Betül Türkoğlu’nun oğlu Berkehan ile Fatma ve Alaettin Yaman’.

14 Kasım 2016 Pazartesi, 09:07
15-temmuz-gazisi-vekilden-ogluna-mehteranli-dugun

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Hatay’ın Tarihi Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde gerçekleştirilen düğünde Türkoğlu, davetlileri girişte Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin mehter takımının gösterisiyle karşıladı.

Hacı Bayram Türkoğlu ve Betül Türkoğlu’nun oğlu Berkehan ile Fatma ve Alaettin Yaman’ın kızları Tuğba’da, tarihi külliyeye mehteran takımı eşliğinde antre yaptı.

Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde gerçekleştirilen düğüne milletvekilleri, Vali Erdal Soy, Hatay’ın birçok kaymakamı, belediye başkanları, siyasetçiler, meslek dünyasının tanınmış simaları ve fazla sayıda konuk katıldı. 

Mustafa Mert
HATAY 

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