15 Temmuz gazisinin adı lisenin konferans salonuna verildi

ANKARA (AA) – 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişimin yaşandığı gece Ankara’da atılan bir top mermisiyle sağ bacağını kaybeden Cafer Yılmaz’ın adı mezunu olduğu lisede açılan konferans salonuna verildi.

Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi’nde bulunan Çayırhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törende, yeni açılan salona Cafer Yılmaz Konferans Salonu ismi verildi.

Salonun açılış kurdelesini Kaymakam İsmail Altan Demirayak, Jandarma Komutanı Kenan Dallı ile kesen gazi Cafer Yılmaz, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin duyulması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa çıktığını belirten Yılmaz ,”O gece çok başka bir geceydi. Top mermileri havada uçuşurken, o asfalt ve beton zemin delik deşik olmuştu. Ben atılan ikinci top mermisinden sağ ayağımı kaybettim. Vatanım için helal olsun.” dedi.

Kaymakam Demirayak da darbe girişimi karşısında, cesaretle dik duruşunu gösteren Cafer Yılmaz’a teşekkür ederek, “Kardeşimizin, burada bu okulda adının yaşatılmasının, bu konferans salonuna verilmesinin halkı gururunu yaşıyoruz. Cafer kardeşimiz, Nallıhan’ın tek 15 Temmuz gazisidir. Bugün burada, mezun olmuş olduğu okulun salonuna adını vererek onu yaşatacağız. Aynı zamanda onun hatırasını da Nallıhan’da yaşatmaya çalışacağız.” diye konuştu.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş ise Cafer Yılmaz’a Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Emniyet Müdür Vekili Serpil Erol, okul müdürleri, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.