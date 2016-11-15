15 Temmuz gecesi başbakan ve imama hakaret edildiği iddiası

– Eskişehir’de, FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Başbakan Yıldırım ile sela okunan caminin imamına hakaret ettiği öne sürülen baba ve oğlu hakim karşısına çıktı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Başbakan Binali Yıldırım ve sela okunan caminin imamına hakaret ettiği iddia edilen tutuksuz sanıklar baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıklar Özcan Yılmaz (46) ve oğlu Alper Yılmaz (20) ile mağdur Karabayır Bağlar Camisi İmamı Ali Türk (50) hazır bulundu.

Sanık Özcan Yılmaz, savunmasında, olay günü bir düğünde davul çaldığını öne sürerek, saat 02.00 sularında evine geldiğini iddia etti.

Evine alkollü şekilde geldiğini ve darbe girişiminden haberinin olmadığını savunan Yılmaz, “Eve geldiğimde sela okunuyordu. Daha sonra dışarı çıkıp evin yakınındaki camiye gittim. ‘Kim öldü? Neyin selası’ diye bağırdım. Eşim de arkamdan oğlumu göndermiş. Ben kimseye küfür ve hakaret etmedim. Daha sonra oğlum yanıma geldi ve beni eve götürdü. FETÖ ile irtibatım yoktur.” ifadesini kullandı.

Diğer sanık Alper Yılmaz da olay gecesi annesinin haber vermesiyle dışarı çıktığını belirterek, ”Babam alkollüydü. Caminin önüne gittiğinde imama küfrettiğini duydum ama cumhurbaşkanı ve başbakana hakaret ettiğini duymadım. ‘Niye sela veriliyor?’ diye bağırıyordu. Sonra babamı alıp eve getirdim.” dedi.

İmam Ali Türk ise olay gecesi Diyanet İşleri Başkanlığından gelen mesaj üzerine camiye gittiğini ve merkezi ses sistemini açtığını bildirdi.

Daha sonra sela okunmaya başlandığını belirten Türk, “Sela bitmek üzereyken gürültüler gelmeye başladı. ‘Hoca bu saatte sela veremezsin. 15 yıldır ülkemizi mahvettiler’ diye küfürler etti. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Cumhurbaşkanı ve başbakana küfür etti. Ben arka kapıdan eve geçtim. Bu kişilerle yüz yüze görüşmem olmadı. Daha sonra kamera görüntülerini izledim. Beni arıyorlardı. Sanıklar beraber hareket ediyordu. Sanıklardan şikayetçiyim.” diye konuştu.

Sanıklar hakkında daha önce verilen adli kontrol kararının devamına hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, sela okunan Karabayır Bağlar Camisi İmamı Ali Türk ile Başbakan Binali Yıldırım’a hakaret ettiği öne sürülen sanıklar hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, birden fazla kişiyle tehdit, hakaret, silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla dava açılmıştı.