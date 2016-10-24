15 Temmuz gecesi Kerkük de “ayaktaymış”

KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aydın Beyatlı, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında, Kerkük’teki bütün camilerde selaların okunduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sokağa çıkın’ çağrısına cevap veren Türkmenlerin, sokaklara çıktıklarını öğrendim” dedi.

Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak’ın Musul şehrinin DEAŞ’tan kurtarılması için başlatılan geniş çaplı operasyonun öncesinde Bağdat’a gittiğini söyledi.

Bağdat ziyareti kapsamında Türkmenlerin yoğunlukta bulunduğu bölgelere de gittiğini aktaran Beyatlı, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin etkilerinin o bölgelerde de yaşandığını vurguladı.

– “Darbe girişimi sadece Türkiye’yi ilgilendirmiyordu”

Beyatlı, Türkiye’nin 15 Temmuz’da büyük badire atlattığını vurgulayarak, hain darbe girişiminin, bölgeyi ve İslam dünyasını etkileyecek, tehlikeli ve son derece büyük bir olay olduğunu bildirdi.

“O darbe girişiminin sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir olay olmadığı, bugün açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır.” diyen Beyatlı, şöyle konuştu:

“Şayet bu operasyon, Allah korusun, başarılı olsaydı, Musul operasyonun ne kadar tehlikeli boyutlara geleceği ortadaydı. Kerkük ve Bayat bölgesine gittiğimde öğrendim. 15 Temmuz gecesi Kerkük’te de bütün camilerimizde selalar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sokağa çıkın’ çağrısına cevap veren Türkmenlerin, sokaklara çıktıklarını öğrendim.”

– PKK’lılar 15 Temmuz’da hazırlık yapmış

Beyatlı, Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın iki gün boyunca intihar eylemcileri ve keskin nişancılarla Kerkük’e saldırdığını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Darbe girişiminin bir gün sonrasında ise PKK’lıların Kerkük’ün güneyinde kente girme hazırlığında olduğu görülmüş. Darbe girişimi belirli bir noktaya gelmiş olsaydı, Kerkük’ün başına ne gibi tehlikeler geleceği açık şekilde ortadaydı. Bugün Türkiye’nin selameti bölge ve İslam alemi için büyük önem arz etmektedir. Türkiye, Allah korusun bir noktada sıkıntı yaşarsa, Afganistan’a kadar bölgeyi etkiler. Bağdat yönetiminden hiçbir fayda görmeyen biz Türkmenlerin tek ümidi, Türkiye’nin güçlenmesidir. Türkmenler eline silah alıp şiddete bulaşmaz. Haklarını demokratik ve hukuki yollardan aramayı tercih eder.”