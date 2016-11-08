15 Temmuz gecesini anlatan Demokrasi Aracı

Adana’nın en önde gelen sivil toplum örgütü olan Çukurova GİAD’ın projesi, Türkiye tarihinde kara leke olarak yer alacak olan darbe girişimi çerçevesinde 15 Temmuz’da yaşanan olayları unutturmamak nedeniyle hazırlandı. 1 Ekim’de başlayan proje çerçevesinde darbe girişiminde yaşanan olayları, halkın gösterdiği kahramanlıkları ve fedakarlıkları anlatan 9 dakikalık demokrasi filminin halka izletildiği dev LED TV ve özel ses cihazlarıyla donatılmış 2 vasıta, arkalarından su dökülerek uğurlandı.

Demokrasi Aracı 1 ayda 6 bin kilometre yol kat ederek 11 ilçe ve 199 köy gezerken, mevsim şartları dikkate alınarak hazırlanan program çerçevesinde ilk olarak rakımı yüksek olan ilçeler ve köyler programa alındı. Toplam nüfusları 465 bin olan ilçe ve köyleri gezen aracın birincil durağı Tufanbeyli ve Aladağ oldu. Üstünde ‘Biriz Biziz Tekiz’ yazılmış araçlar daha sonra Saimbeyli, Feke, İmamoğlu, Pozantı, Ceyhan, Karataş, Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde ve köylerinde vatandaşlarla buluştu. 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırlanan özel filmin yayınlandığı araç Adana’ ya emrindeki çevre ilçelerdeki gezisini tamamladı. Araç merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ilçelerinde Adanalılar ile buluşmaya devam edecek.

Proje dahilinde hazırlanan filmi duygulanarak izleyen vatandaşlar, ”Türkiye ne çektiyse darbelerden çekti. her zaman ülkemizi parçalama planları yaptılar lakin başarılı olamadılar. 15 Temmuz’da bu alçak amaçların hiçbir vakit başarılı olamayacağını net olarak gösterdi.” diyerek Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya’ya ve yönetimine teşekkür etti.

Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Her ne değin bizler kentimizde aynı olayları yaşamamış olsak da Ankara ve İstanbul 15 Temmuz gecesini yakından yaşadı ve hissetti. Böylece çok can kaybettik o gün. Bugün hainleri temizliyor, birlik beraberlik ruhunu güçlendiriyor, daha iyi yarınlar için güçleniyoruz.”

Yaşananların ardından Çukurova GİAD olarak birlik ve beraberliğe katkı maddesi karşılamak, şehitleri anmak, gazilere minnetlerini sunmak nedeniyle projeyi hazırladıklarını belirten Başkan Sakarya, ”Dün vardık, bugün varız, yarın da var olacağız” dedi.

