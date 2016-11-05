15 Temmuz kahramanları “o gece”yi anlattı

KONYA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin bertaraf edilmesinde büyük yararlılık gösteren vatandaşlar Konya’da, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar Projesi” kapsamında, Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sanatçı İsmail Hakkı’nın moderatörlüğünde düzenlenen programa, Metin Doğan, Yaşar Yıldız, İsmet Doğan, Mehmet Tahir İkiler, Şerife Boz, Merve Şebnem Oruç, Adviye Gül İsmailoğlu, Barış Dedebağı ve Abdullah İrgin konuşmacı olarak katıldı.

FETÖ’nün darbe girişimini engellemek amacıyla Atatürk Havalimanı’nda tankın önüne yatan Metin Doğan, o gece insanların yaşananların önemini fark edip sokağa çıktığını belirterek, “Tankın önünde ezildiğimi gören insanlar sokağa çıkar ve darbeye en gel olur’ düşüncesi ile havalimanında tankın önüne yattım.” dedi.

Darbe girişimi sırasında, Çankaya Köşkü önünde zırhlı araçlara karşı elinde Türk bayrağı ile tek başına direnen Yaşar Yıldız, asıl kahramanların vatan için şehit olacak evlatlar yetiştiren anne ve babalar olduğunu bildirdi.

Elindeki bayrak ve kalbindeki imandan güç alarak tankların önüne geçtiğini vurgulayan Yıldız, “Darbe gecesi, ‘korktun mu’ diye soruyorlar. Evet, kortum ama ölmekten veya hainlerden değil. Vatansız kalmaktan korktum. Güçlü olan, elinde silahı, tankı olan değil güçlü olan, kalbinde imanı olandır.” ifadesini kullandı.

FETÖ’nün darbe girişimini engellemek için kullandığı kamyonla Taksim’e çıkan Şerife Boz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine çocuklarını, torunlarını ve komşuları ile Taksim Meydanı’na gittiğini aktardı.

Boz, hainlere karşı milletin meydanlara döküldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Vatanını, milletini, bayrağını, ezanını seven bir Anadolu kadınıyım. Biz, Osmanlı torunlarıyız. O gece evimde kalsaydım, vatanıma ihanet etmiş olurdum. Yolda tekbirler, salavatlar getirdik ve hiçbirimiz bir an bile korkmadık.”

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.