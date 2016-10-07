15 Temmuz kahramanları o geceyi anlattı

AKSARAY (AA) – FETÖ”nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin püskürtülmesinde büyük yararlılık gösteren kahramanlardan Yaşar Yaldız, Vildan Güvercin, Asım Bulat, o geceye ilişkin anılarını Aksaray’da, Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar” programında anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aksaray Üniversitesi (ASÜ) konferans salonunda düzenlenen ve moderatörlüğünü sanatçı İsmail Hakkı Ürün’ün yaptığı program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Veysel Çelikdemir’in kum sanatı gösterisiyle başladı.

Programın ilk konuşmasıcı Yaşar Yıldız, o geceye dair anılarını izleyicilerle paylaştı.

Ailesi ile birlikte evinde istirahat ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını duyar duymaz kalkışmacı hainlere karşı durmak için sokağa çıktığını ifade eden Yıldız, Kur’an-ı Kerim’in altında duran Türk bayrağını alarak, ailesiyle vedalaştıktın sonra, İstiklal Marşı’nı dinleyerek evden çıktığını ifade etti.

“Bu kalkışmacılara, hainlere, vatanını 1 dolara satan bu hainlere karşı mücadele etmek için, oranın bir kale olduğunu göstermek için, Çankaya Köşkü’nün olduğu caddeye ulaştım” diyen Yıldız, ” O bölgeye ilk ulaşanlardanım. Sadece az sayıda polis, darbecilerin karşısında duruyordu. Daha sonra tankların hareket ettiğini gördüm ve direk kendimi elimde bayrakla tankların önüne attım. Korkmadan ve hiçbir şey düşünmeden önlerine dikildim. Bayrağı yere hiç düşürmedim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine anne ve babasıyla sokağa çıktığını anlatan Milli Kareteci Vildan Güvercin ise anne ve babasının darbeciler tarafından açılan ateş sonucu yaralanmasında dahi ölümü hiç düşünmediğini, bir yandan anne ve babasını hastaneye yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da diğer yaralılara yardım ettiğini söyledi.

Güvercin, ölümü hiçbir zaman düşünmediğini, ‘ölürsek şehit kalırsak gazi oluruz ‘diye hareket ettiğini belirterek, ” Ben milli sporcuyum. Biz birincilik kürsüsüne çıkıp şanlı İstiklal Marşımızı okutmak için çabalıyoruz. Bizim uğruna savaştığımız bayrak olmadığı sürece, yaşamamızın hiçbir önemi yok.” diye konuştu.

Darbecile girişiminin meydana gelmesinin ardından ailesini arayarak gelemeyeceğini söyleyerek vedalaştığını anlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Asım Bulat, darbecilerin TRT baskının ardından o bölgeye yöneldiğini aktardı.

Dışarıda askeri araçların bulunduğu ve yaklaşık 200 askerin olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Bulat, şunları kaydetti:

” Askerlerle konuşmaya çalıştım, fakat bize ateş açıldı. Her yerde askerler tedbir almıştı. TRT’nin bir an önce ele geçirilmesi lazımdı. TRT bizim için, devlet için çok önemli. Stratejik bir nokta. Sonunda ölüm olsa da biz orayı ele geçirecektik. Eğer asker orayı ele geçirirse, sanki devleti ele geçirmiş gibi hissediyordum. Biz de önce bayrak gelir, vatan gelir, devlet gelir, millet gelir. Bir bayrağım olmazsa, bir devletim olmazsa, bir vatanım olmazsa, ne namusum olur, ne haysiyetim ne de şerefim olur. Bu nedenle TRT’yi hainlerden kurtarmak için gözümüzü kararttık. Özellikle ben şehit olmayı çok istedim, ancak Allah bize gaziliği nasip etti. Yaralandım, ama TRT’yi aldık.”



Program sonunda Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 15 Temmuz kahramanlarına Türk bayrağı hediye etti.

Programa, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Gençlik Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Aksaray İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

