15 Temmuz konulu resim ve karikatür yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz konulu resim ve karikatür yarışmaları düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 15 Temmuz’daki ihaneti, onunla birlikte milletin ayağa kalkışını ve kahramanlığını unutmamak gerektiğini belirterek, Türk halkının 15 Temmuz’da bütün dünyaya asla diz çökmeyeceğini ve boyun eğmeyeceğini gösterdiğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın direnişinin hafızlarda yer etmesi, şehitlere ve gazilere vefa maksadıyla dağıtılmış araştırmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, bu amaçla düzenlenen fotoğraf ve karikatür yarışmalarına ilgili herkesin katılmasını istedi.

15 Temmuz fotoğraf ve ulusal karikatür yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi göre düzenlenen “Çanakkale Ruhuyla Kazanılan Zafer 15 Temmuz” isimli ödüllü fotoğraf yarışmasına başvurular 10 Mayıs’a kadar devam edecek. Birinciye 4 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin lira ödülün verileceği yarışmada mansiyon ödülü olarak ise Çanakkale gezisi armağan edilecek. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.canakkale15temmuz.com adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yanlamasına, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi “15 Temmuz Milli Karikatür Yarışması” düzenliyor. 15 Haziran’a dek başvuruları alınacak karikatür yarışmasında birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin 500, üçüncüye iki bin lira ödül verilirken jüri özel ödülü bin lira olacak. Karikatür yarışması ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.tybkonya.com adresinden ulaşılabiliyor.