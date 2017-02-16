15 Temmuz ruhunu yaşatan “sokak” oluşturuldu

NİĞDE (AA) – MUHAMMED YASİR AYDOĞAN – Niğde’nin Çamardı ilçesinde Şehit Muttalip Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesinin bir koridorunda duvarlara 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar ile dersliklerin kapılarına Niğdeli 5 şehidin fotoğrafları asılarak, “15 Temmuz Sokağı” oluşturuldu.

Darbe girişimini önlemek isterken şehit olan Niğdeli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, polis memurları Kemal Tosun ve Varol Tosun, veteriner hekim Ramazan Konuş ve kepçe operatörü Yalçın Aran’ın fotoğrafları, koridordaki kütüphane, konferans salonu ve laboratuvarların kapılarına yerleştirildi.

Duvarlarda darbe gecesi çekilen fotoğrafların yanı sıra merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın, ‘Bir milletin asıl gücü topu, tüfeği, tankı değil, inançlı ve imanlı gençleridir’ ile Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun, “Namlusunu halka çevirmiş tanka selam durmam” sözleri, liderlerin fotoğrafları, Dursun Ali Erzincanlı’nın “30 Kuş” şiirinin sözleri, Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetler, hadisler ve Türk bayrakları asıldı.

Okulda görevli öğrenciler, sokağı gezen velilere ve vatandaşlara, Niğdeli şehitlerin nerede, nasıl şehit olduğunu anlatıyor.

Şehit Muttalip Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Vekili Abdulgani Özkan, AA muhabirine, öğrencilerin okula girdiği andan itibaren 15 Temmuz ruhunu yaşadığını söyledi.

Özkan, kahramanlık destanının yazıldığı 15 Temmuz gecesinin unutulmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Öğrencilerimiz okula girdiğinde, onları Niğdeli 15 Temmuz şehitlerimiz ve 15 Temmuz kahramanlık destanının öncüsü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı karşılıyor. Kütüphane, laboratuvar ve konferans salonumuzun olduğu bodrum katımızda, kapılara Niğdeli şehitlerimizin her birinin fotoğrafını astık.Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamaları, benzer olayın yaşanması durumunda bunu engelleyecek şuurda olmaları, devletine, bayrağına, milletine sahip çıkan nesiller için böyle bir çalışma yaptık.”

– Öğrenciler, şehitleri anlatıyor

Şehit Ömer Halisdemir’i ziyaretçilere anlatan 9. sınıf öğrencisi Yahya Körkoca, “Darbeye ilk kurşunu atan ve darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir, 15 Temmuz’da Özel Kuvvetler karargahına girmek isteyen Semih Terzi’yi, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’dan aldığı emirle öldürdü. Terzi’nin korumaları Ömer Halisdemir’i şehit etti. Kahraman şehidimle bir Niğdeli olarak gurur duyuyorum. Şehidimizi başka insanlara benim anlatıyor olmam da gurur verici.” diye konuştu.

Şehit Kemal Tosun hakkında bilgiler veren 11. sınıf öğrencisi Mevlüt Üçel, “Şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan tanklara müdahale ederken, darbeci askerlerin silahıyla şehit edildi. Bu sokak, Niğdeli şehitlerimizi tanımak ve halkı bilinçlendirmek için oluşturuldu.” dedi.

Şehit Varol Tosun’u tanıtan 9. sınıf öğrencisi Mehmet Yılmaz, “Hain darbe gecesi Ankara Genelkurmay Başkanlığı çevresinde yaşanan olaylarda, polis memuru Varol Tosun, darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit edildi. Bu sokak, yeni gelen öğrencilerin bilinçlenmesi, 15 Temmuz destanının yaşatılması için kuruldu.” ifadelerini kullandı.

Şehit Ramazan Konuş’la ilgili bilgilendirmede bulunan 11. sınıf öğrencisi Celalettin İpek, “Ramazan Konuş, o gece ailesiyle Ankara’daydı. Hain darbe girişimini engellemek için eşi ve kızıyla birlikte meydanlara indi. Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterlerden açılan ateş sonucu kendisi şehit, eşi ve kızı gazi oldu. Bu sokağın, hem öğrenci kardeşlerimde hem Çamardı halkında vatan, millet sevgisini arttıracağını düşünüyorum.” sözlerine yer verdi.

Şehit Yalçın Aran’ın 15 Temmuz gecesi yaptıklarını okula gelenlere anlatan 9. sınıf öğrencisi Alparslan Karakaya da “İstanbul’da darbe girişiminde sokaklara inen, tankın önüne siper olan, belediyede kepçe operatörü olarak çalışan Yalçın Aran, milli iradeye sahip çıkmak için kepçesiyle sokağa çıktı. Aran, darbeye teşebbüs eden askerler tarafından şehit edilmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.