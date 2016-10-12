15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

ANKARA (AA) – Kızılcahamam ilçesinde ilkokul öğrencileri 15 Temmuz günü şehit düşen İbrahim Ateş’in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Okul yönetiminin düzenlediği etkinlik kapsamında öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Süleler Mahallesi Mahalle Mezarlığında bulunan ve 15 Temmuz darbe gecesinde şehit olan Ateş’in mezarı başında dua edip mezara karanfil bıraktı.

Öğrenciler daha sonra şehit ailesinin evinde bir süre aile yakınlarıyla sohbet etti.