15 Temmuz şehidi Mustafa Cambazın çektiği fotoğraflar NEÜde sergileniyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) konut sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının düzenlediği “Orta Çağ İslâm Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameleri” konulu milletlerarası data şöleni kapsamında Türkiye Yüce Camileri Fotoğraf Sergisi de ziyarete açıldı.

Bilgi şöleni kapsamında fazla başarılı sunumların gerçekleştirildiğini söyleyen Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Aşama Sönmez program zarfında açılan sergiye ilgilin hayli pozitif olduğunu anlattı. “Türkiye Ulu Camileri adı aşağı bir albüm yayınlandı. Bu albümde 118 yüce cami mevcut. Başkanlığın devlete ait internet sitesinde de 10 bin fotoğraflık bir arşivi tüm araştırmacılar bulabilir. Bu serginin fotoğrafçısı 15 Temmuz Şehidimiz Mustafa Akrobat” diyen Sönmez, sergiyi tüm Türkiye’de ziyarete açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sergideki eserlerin görsel anlamda özellikle sanat tarihi ve mimarlık tarihi çalışan öğrenciler ve akademisyenler açısından fazla müthiş bir kaynak olduğunu anlatan Sönmez, ziyaretçilerin bu cins sergilerin devamının gelmesini temenni ettiklerini vurguladı.