15 Temmuz şehidi Takdemir mezarı başında anıldı
ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Ömer Takdemir kabri başında anıldı.
Çubuk'ta kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle düzenlenen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, şehit Ömer Takdemir'in ilçeye bağlı Yakuphasan Mahallesi mezarlığındaki kabri ziyaret edildi.
İlçe Müftü Vekili Süleyman Güber ve vaiz Ramazan Gökmen tarafından tüm 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve şehidin babası Nihat Takdemir mezarı suladı.
Demirbaş ve beraberindekiler daha sonra şehit Takdemir'in babaannesi Satı Takdemir'i evinde ziyaret etti.
Şehit Takdemir'in Kahramankazan'da yaşayan ailesini de ziyaret eden Demirbaş, baba Takdemir'e başsağlığı diledi.
Demirbaş, 15 Temmuz'da şehit düşen Ömer Takdemir'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
Milletin darbe girişimine duyduğu hassasiyetin ilk günkü gibi olduğunu dile getiren Demirbaş, darbe girişimine karşı mücadelede şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.
Demirbaş, "Vatanımızın, milletimizin birliğini kimse bozamaz. Bozmaya teşebbüs edenlere en iyi cevap zaten meydanlarda verilmiştir. Bundan sonra buna da kimse cesaret edemez." dedi.
Şehidin annesi Ayfer Takdemir, evladının askere gitmesine 15 gün kala şehit olduğunu söyledi.
Çocuğunun mezarı başına gelip her gün ağladığını dile getiren Takdemir, "Genç yaşta girdi toprağın altına. Ne çok hayalleri vardı bu dünyada ama yaşatmadılar. Allah onları da yaşatmasın. Kendi isteğiyle gitti, tutamadık." diye konuştu.
Ziyaretlere, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Jandarma Komutan Vekili Murat Sök, Vakıf Müdürü Alaaddin Almış, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Belediye Meclis üyeleri, kurum temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.
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