15 Temmuz şehidinin adı okulda yaşayacak

ANKARA (AA) – KÜBRA AĞAÇYETİŞTİREN – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğündeki tankın içinden çıkardığı asker tarafından şehit edilen Volkan Canöz’ün (27) ismi Kırıkkale’de bir okula verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Kemal Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehit Volkan Canöz’ün isminin Kırıkkale’de bir imam hatip ortaokuluna verildiğini söyledi.

Şehidin Yenimahalle’de bulunan evine başsağlığı ziyaretinde bulunan Şamlıoğlu, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Cihannüma Derneği İl Temsilcisi Hasan Kökrek’le birlikte, Canöz’ün ailesine onay belgesi takdim etti. Şehidin kardeşi Bilal Canöz, o gece son anına kadar abisinin yanında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısından sonra dışarı çıktıklarını ve meclise giderken yolda bir vatandaşın ağlayarak, “Emniyet düşüyor yardım edin” diyerek yalvardığını anlattı.

Abisinin, Ankara Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde bekleyen tankın içinden çıkardığı cuntacı askerin ateşiyle ensesinden yaralandığını ve şehit düştüğünü kaydeden Canöz, “Zor bir olaydı ama Rabbim inşallah bir daha yaşatmaz. Bugün bir darbe girişimi olsa bu sefer elim boş gitmem. Bu vatan bizim vatanımız başka gidecek hiç bir yerimiz yok” şeklinde konuştu.

– “Ben ölmeyeceğim ama iki sefer gömüleceğim”

Şehidin annesi Sedef Canöz ise o gece önce bir terör saldırısı olduğunu zannetiklerini ifade ederek, darbeye hiç bir şekilde ihtimal vermediklerini söyledi.

Oğluna engel olmak için çok uğraştığını aktaran anne Canöz, o gece yaşananları şöyle anlattı:

“‘Sokağa çıkmak istiyorsun ama senin silahın yok, o uçaklara tanklara nasıl karşı gelebilirsin?’ dedim. O da bana ‘Taşım da mı yok? Ben taşla da uçağı düşürürüm’ dedi.”

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan şehit Canöz’ün maç seyrederken arkadaşlarına “Ben ölmeyeceğim ama iki sefer gömüleceğim. Siz de bunu göreceksiniz” dediğini belirten anne Canöz, oğlunun cenazesini defnetmelerinin ardından şehitler için özel olarak hazırlanan mezarlığa nakledilmesi üzerine oğlunun bu sözlerini hatırlayıp duygusal anlar yaşadıklarını aktardı.