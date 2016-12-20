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15 Temmuz şehidinin kızından ağlatan şiir

15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde açılan ateş sonrası Mehmet Karaaslan şehit olmuş.

20 Aralık 2016 Salı, 13:20

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15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde açılan ateş sonrası Mehmet Karaaslan şehit olmuş. Babasının şehit olmasının peşinde 12 yaşındaki Gizem Karaaslan, yaşadığı acıyı yazdığı ” Koca Yürekli Şehit” şiiriyle dile getirmişti. Geçtiğimiz gün, Gizem Karaaslan annesi Zehra Karaaslan ile babasının ismi verilen okula ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilerin, mektep yönetimine şehidin ailesini tanımak için ısrarları üzerine yapılan ziyarette Gizem Karaaslan, babasını yazdığı şiiri okudu. Şiiri okumak için kürsüye çıkan Karaaslan, hıçkırıklar içinde şiiri okudu. Gözyaşlarına egemen olamayan Karaaslan, sıkça şiiri yarıda bıraktı. Bu sırada salonda bulunanlar da gözyaşlarını tutamadı. Salonda ön sırada oturan küçük kızın annesi ve kız kardeşi de uzun süre ağladı. Gizem Karaaslan ağlayarak şiirini tamamlarken, salonda bulunanlar aileye sevgi gösterisinde bulundu. 

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