ANKARA (AA) – AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 15 Temmuz gecesi milletin göğsünü tanklara, uçaklara, helikopterlerin mermilerine siper ederek, o gün nasıl milli iradesini savunacağını çok net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Keçiören Belediyesince, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nde 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluşma Programı düzenlendi.

İşler, burada yaptığı konuşmada, darbe girişiminin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen 15 Temmuz’un unutulmadığını ve unutturulmayacağını, ilerleyen yıllarda da hatırlanmaya devam edeceğini belirtti.

15 Temmuz’un Türk milletinin yeniden diriliş günü olduğunu ifade eden İşler, “Kapkaranlık bir gece olarak planlanan o gecenin sabahının aydınlık olduğunu hep birlikte milletçe gördük. O gece saat 22.30 civarında, bir hain çetenin darbe girişimi haber alındığında millet daha ne olduğunu anlamadı. Gökyüzünde uçaklar uçuyor, sağdan, soldan haberler geliyor ve herkeste işin ne olduğunu anlama gayreti çabası vardı ama o gece saat 23.00’den itibaren 80 milyon bulunduğu yerde sokaklara akın etti.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısı üzerine sokaklara çıkan vatandaşların demokrasiye sahip çıktığını belirten İşler, şöyle devam etti:

“Göğsünü tanklara, uçaklara, helikopterlerin mermilerine siper ederek, o gün nasıl iradesini savunacağını ve bir kez daha milli iradesini çaldırtmak istemediğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Çünkü bizim geçmişimizde acı tecrübeler vardı, o acı tecrübenin yeniden 15 Temmuz’da tekrar etmesine milletimiz müsaade etmedi. Buradaki tabloda bir milletin resmi var. En genci 17, 18, 20 ve 30’lu yaşlarda şehitlerimiz olduğu gibi en yaşlı şehidimiz Osman Aslan ağabeyimiz de 57 yaşında ve o gece şehit olan Özel Harekat’ta görevli Demet Sezen de bu tabloda var. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

İşler, “O gece binlerce insan şehit olmak için çıktı ama Keçiören’den 27 kardeşimize bu mertebe nasip oldu. Türkiye genelinde de 248 şehidimize, insanımıza şehitlik mertebesi nasip oldu. Hala tedavi gören binlerce gazimiz var, Allah onlardan razı olsun, Rabbim onlara da acil şifalar versin.” ifadelerini kullandı.

– “Zalimlere karşı istikbali için mücadele verdi”

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, darbe girişimini planlayanların amacının sadece yönetim değişikliği olmadığını, ülkenin işgal edilmek istendiğini söyledi.

Ak, şunları söyledi:

“O gece Çanakkale ruhu yeniden canlandı. Söz konusu vatan olduğunda, milletimizin bir an bile tereddüt etmediğine şahit olduk. Tankın önüne yatan, silahların karşısında duran ve terlikle F16’ların karşısında vatan mücadelesine koşan başka bir millet yok, o gece biz bunları yaşadık. Sokağa çıkanlar, geride kalanlara anlatacakları hikayelerin baş kahramanları oldular. Torunlarına sadece hikayelerini değil, bu ülkeyi yeniden bıraktılar.”

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da 15 Temmuz gecesinde hayallere, umutlara ve özgürlüğe pranga vurulmak istendiğini ifade ederek, “O gece elleri silahlı karanlık adamlar, her gün gelip geçtiğimiz caddeleri, oyun oynadığımız parklara çıkan yolları, okul önlerini kesmiş haramiler gibiydiler. Yunus Emre’den, Mevlana’dan, Hacı Bektaş’tan, Hacı Bayramı Veli’den, Pir Sultan Abdal’dan, Koca Sinan’dan beslenen bu toprağın evlatları, zalimlere karşı istiklali ve istikbali için mücadele verdi.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programda, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.