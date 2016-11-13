15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Bu yıl 38’incisi düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu Kahramanlar Koşusu sebebiyle sabah 06.00’da trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve E-5 Karayolu’nun Kadıköy – Çağlayan arasındaki bölümü ile öteki kapalı yollar maratonun sona ermesiyle birlikte 14.30’da yeniden trafiğe açıldı. Köprü ve yolların trafiğe açılmadan önce köprü ve yol üzerinde kalan vatandaşlar belediye otobüsleri ile bölgeden çıkarıldı. Güvenlik amacıyla bölgeye getirilen bariyerler de işçiler kadar kamyonlara yüklenerek toplandı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardındaki trafik polisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile E-5 Karayolu’nun kapatılan kısmını tekrar trafiğe açtı. Köprü ve yolların açılmasıyla sabahleyin saatlerinden itibaren Beylikdüzü – Zincirlikuyu aralarında yapılabilen metrobüs seferleri de normale döndü.

Mustafa Bakırhan

