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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde saat 09:05te hayat durdu

Sabahtan saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen vatandaşlar saat tam 09:05’te araçlarını durdurarak 78.

10 Kasım 2016 Perşembe, 10:08
15-temmuz-sehitler-koprusunde-saat-0905te-hayat-durdu

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Sabahtan saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen vatandaşlar saat tam 09:05’te araçlarını durdurarak 78. Yıl önce bugün aramızdan ayrılan Atatürk’e saygı duruşunda bulundu. Elllerinde Türk bayraklarıyla köprüde saygı duruşunda bulunan vatandaşların bazılarının gözlerini dolduğu gözlendi. Bir dakikalık saygı duruşunun arkasından vatandaşlar araçlarından inerek köprüden ayrıldı. 

Doğan Can Cesur – İsmail Coşkun – Ufuk Kıvık 

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